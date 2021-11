Em corrida histórica, Hamilton supera Verstappen e vence GP São Paulo de F1

Piloto britânico reduziu para 14 pontos a diferença para o líder Verstappen

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio de São Paulo com a Mercedes, na tarde deste domingo (14), reduzindo a diferença para o líder do campeonato, o piloto holandês Max Verstappen, para 14 pontos, faltando apenas três corridas para o final da competição.

Foi a 101ª vitória do piloto britânico, a terceira no Brasil. Hamilton comemorou com a torcida, que lotou as arquibancadas do circuito de Interlagos. Foi um fim de semana impressionante para Hamilton, que foi de último no grid da corrida classificatória de sábado à vitória neste domingo, depois de largar na 10ª posição. Após cruzar a linha de chegada, Hamilton recebeu uma bandeira brasileira de um dos fiscais de prova, erguendo a mesma enquanto desfilava na volta da vitória. Ao longo da semana, o inglês declarou diversas vezes que se sentia cada vez mais brasileiro.

Piloto britânico repetiu gesto de Senna durante comemoração

Verstappen, da Red Bull, terminou na segunda posição, com Valtteri Bottas, da Mercedes, em terceiro. No campeonato, a situação ficou mais equilibrada. Verstappen chegou aos 332,5 pontos, contra 318,5 de Hamilton. Faltam ainda três etapas para o fim da temporada.

O circo da Fórmula 1 segue agora para o Catar. A corrida de estreia no país árabe será já no próximo domingo (21), no Circuito de Losail. Será o terceiro final de semana consecutivo de GP na F-1, incluindo ainda o Grande Prêmio do México, que foi disputado no domingo passado.