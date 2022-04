Em Cima da Hora abre o Carnaval após dois anos de espera

Acabou a espera pelo Carnaval da Marques de Sapucaí. A festa começou na noite desta quarta-feira (20) com o desfile das escolas de samba da Série Ouro, antigo Grupo de Acesso. A Em Cima da Hora foi a primeira a entrar na avenida.

A escola da Zona Norte do Rio de Janeiro, com as cores azul e branco, defende o enredo Destino Dom Pedro II, reedição do Carnaval de 1984. Sua rainha de bateria é Luciana Melani, que é da Nicarágua, mas apaixonada pelo Carnaval brasileiro, assim como seus conterrâneos.

“Estou muito orgulhosa de estar aqui. Sou da Nicarágua e lá até tem Carnaval, mas não é tão grande quanto o daqui. Estou confiante que vamos brigar pelo acesso”, disse.

Luciana Melani, Rainha de Bateria da Em cima da Hora – Marcelo Feitosa

O início da agremiação foi complicada, no entanto. O carro abre-alas teve dificuldade de entrar na Marquês de Sapucaí. Além do primeiro carro, os outros dois carros tiveram problemas. O andamento do cotejo foi prejudicado quando o carro passou pelo setor 9. Um enorme buraco entre a alegoria e o segundo setor, que vinha com a ala tabuleiro de damas. Pontos deverão ser perdidos.

Comissão de Frente

Bateria sobe o som na avenida do samba Marcelo Feitosa

Além disso, com 16 minutos de desfile, quando a bateria saiu do recuo houve uma falha de som, e o som do intérprete Ciganerey não foi ouvido por alguns instantes.

Por fim, apesar do clarão na Sapucaí, a Em Cima da Hora não atrasou o fechamento do desfile, e encerrou o desfile no tempo estimado antes dos 55 minutos máximos.