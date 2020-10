Em campanha à reeleição, prefeito de SG José Luiz Nanci destaca realizações no cargo

Ampliar os convênios dos programas de infraestrutura junto aos governos Estadual e Federal para avançar com mais obras de pavimentação, drenagem e redes de água e esgoto foi a promessa do prefeito de São Gonçalo e candidato à reeleição, José Luiz Nanci (Cidadania), durante visita aos bairros Guaxindiba, Santa Luzia e Lagoinha na segunda-feira (12). À noite, ele teve reuniões com lideranças politicas na Lagoinha e no Zé Garoto.

Nanci lembrou aos eleitores que quando assumiu o governo, em janeiro de 2017, encontrou paradas as obras de infraestrutura em parceria com o Ministério das Cidades. O programa contemplava mais de 100 ruas dos bairros Guaxindiba, Jardim Miriambi, Laranjal, Arsenal e Tribobó.

“Não podíamos perder esse convênio tão importante para São Gonçalo. São obras que põem fim à rua de terra batida, às valas de esgoto correndo a céu aberto, e garantem abastecimento de água potável, passeio público e sinalização. Fomos a Brasília e conseguimos manter o programa que melhora a qualidade de vida de centenas de pessoas”, destacou.

O candidato aproveitou ainda o bate-papo para falar de algumas ações realizadas na área da Saúde. “Podemos citar a criação dos hospitais de referência para atendimento a pacientes com coronavírus. Ninguém em São Gonçalo ficou aguardando em uma fila por um leito. Criamos também os centros de testagem em todas os bairros da cidade”, garantiu.