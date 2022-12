Em Búzios, torcedores comemoram o título da Argentina

Búzios virou o pólo argentino no estado do Rio de Janeiro. Quem chegasse a Praça Santos Dumont neste domingo poderia achar que estava na Plaza Mayor, em Buenos Aires.

Um telão no centro da cidade da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, levou 3.000 argentinos para assistir uma das maiores decisões da história da Copa do Mundo, que terminou com o tri da Argentina —em vitória por 4 a 2 nos pênaltis sobre a França (3 a 3 no tempo normal)— e muita festa.

Camisas de Messi e bandeiras da Argentina eram vistas em profusão além de cânticos nas praias e muitas pessoas no bares. Segundo dados, são seis mil Argentinos na cidade, o que representa quase 20% da população de 35 mil buzianos.

Durante o jogo houve muita apreensão e a catarse coletiva que aconteceu com os gols de Messi, Di Maria e com os pênaltis decisivos fizeram a torcida da Argentina entrar em festa com o tricampeonato mundial de futebol.