Em áudios vazados, deputado youtuber diz que ucranianas ‘são fáceis porque são pobres’

O deputado estadual de Sao Paulo e inflenciador digital Arthur do Val, o Mamaefalei (Podemos) teve áudios de WhatsApp vazados no qual faz comentários de cunho machista sobre mulheres ucranianas, em mensagens enviadas a amigos. O parlamentar viajou ao país europeu, que vive momento de guerra após tropas russas invadirem seu território.

De acordo com o que diz o deputado nas mensagens, as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres” e que “elas olham” para os homens que chegam lá. “Detalhe, hein, mano, detalhe. Elas olham hein. E vou te dizer: são fáceis porque elas são pobres. E aqui cara, minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história. Não peguei ninguém mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina, e é inacreditável a facilidade”, diz uma das mensagens.

Na viagem, Arthur é acompanhado por Renan dos Santos, coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) do qual o deputado faz parte. Em outro áudio, Arthur citou uma modalidade de “turismo” praticada pelo colega, na qual ele supostamente visitaria países europeus para “pegar loiras”.

“O Renan faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama ‘tour de blond’. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Ele tem técnicas já. Ele já está avançado. Para começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para as cidades litorâneas. Você nunca pode ir para as cidades que tenham as melhores baladas. Tem que ir para as cidades normais, porque daí você pega as minas assim. Você não pega na balada, não pega na praia. Você pega ela no mercado, na padaria”, diz a mensagem.

Em imagens divulgadas em suas redes sociais, Arthur aparece supostamente ajudando a preparar “coquetéis molotov”. Os explosivos são bombas caseiras que ucranianos tem usado para tentar conter as tropas russas que avançam pelo país.

“Que nem a recepcionista do hotel que veio para cima de mim aqui, eu, meu Deus, falei ‘não é possível que isso esteja acontecendo’. É uma mentira, um filme, isso não é possível. E é isso. Essas cidades mais pobres, elas são as melhores. É assim, juro por Deus, é outro mundo. Eu tenho 35 anos cara, eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas só a sensação de saber o que eu poderia fazer, e sentir como é o game, enfim, já sabem né? Já estou comprando minha passagem para o leste europeu pro ano que vem, assim que chegar em São Paulo”, diz outro trecho.

‘Era um áudio privado’

Ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na manhã deste sábado (5), Arthur falou que enviou um “áudio privado em um grupo de amigos” durante um “momento de empolgação”. O parlamentar também reconheceu que foi infeliz em suas palavras e avaliou o que falou sobre as ucranianas como “um erro”. É importante salientar que, por meio das redes sociais, a namorada de Arthur anunciou o término do relacionamento.

“Foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro, em um momento de empolgação. Pelo amor de Deus, gente, a impressão que está passando aqui é que eu cheguei la e falei: ‘quem quer vim comigo aqui que eu quero comprar alguma coisa’. Não é isso e eu nem poderia fazer. Inclusive nos áudios eu falo ali, ainda que de modo jocoso, de modo informal. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão. Outra coisa é o Arthur que já tinha saído (da Ucrânia, após a viagem) e mandou um áudio em grupo privado, para os amigos dele, de forma errada, descabida”, disse.

Partido repudia declarações

Arthur do Val é pré-candidato ao Governo de São Paulo. Até o momento da publicação deste texto, o MBL, grupo político do qual faz parte, não havia se posicionado sobre o assunto. O partido de Arthur, o Podemos, divulgou uma nota repudiando as declarações do parlamentar e afirmou não ter conseguido contatar o político porque ele estava em voo.

“Gravíssimas e inaceitáveis são as declarações do deputado estadual Arthur do Val, que foram divulgadas na imprensa. Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro País, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra. O Podemos repudia com veemência as declarações e, com base nelas, instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos. Até este momento o partido não havia conseguido contato com o deputado, que estava em voo”, diz o comunicado.

Moro rompe com Arthur

Arthur do Val vinha sendo um dos principais cabos eleitorais do ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro, também do Podemos. O ex-magistrado também se pronunciou sobre o vazamento dos áudios, lamentou as declarações atribuídas ao deputado e descartou “dividir o palanque” com o colega de partido.

“Meu respeito incondicional às mulheres em geral e às ucranianas, em especial, porque além de todos os problemas diários enfrentados, precisam conviver com os horrores da guerra. Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento. Espero que meu partido se manifeste brevemente diante da gravidade que a situação exige”, diz trecho do comunicado.