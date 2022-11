Em algum lugar do passado…

Nas redes sociais de A TRIBUNA, o quadro ‘Memória’ cativou os leitores; conheça mais sobre alguns lugares retratados

Os niteroienses mais velhos costumam guardar certo carinho por aqueles lugares que fizeram parte de suas vidas. Nas redes sociais de A TRIBUNA, o quadro “Memória”, assinado por Luiz Antonio Mello e Isis Chaby, retratou alguns desses locais. O sucesso foi tanto que, nesta reportagem, quatro bares e restaurantes que marcaram o passado da cidade terão suas histórias aprofundadas.

Leiteria Brasil

De acordo com o professor Cezar Honorato, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), a noite niteroiense “fervia” no Centro até a década de 1970, com a perda da condição de Capital e a construção da Ponte Rio-Niterói. Bares e restaurantes lotavam impulsionados pelos cinemas e pela vida política e comercial daquela região.

“O Centro da cidade nessa época era o ferver da cidade. Tinha muita coisa. Perto da Leiteria Brasil, por exemplo, tinha uma lanchonete italiana que vendia sorvete, batata frita, coisas que, na época não eram comuns. Ali tinha o cinema Central, logo depois o Eden. Tudo nesse eixo que ia da Aurelino Leal até a Amaral Peixoto. A vida política, comercial, bancária, era toda ali”. disse.

Bar Natal

O Bar Natal funcionava, até a década de 1980, no terreno onde hoje está o Plaza Shopping, na Avenida Visconde do Rio Branco. De acordo com Honorato, a proximidade com o Campus Valonguinho da UFF fazia com que o local fosse “point” de estudantes, professores e jornalistas.

“Professores, alunos, jornalista, pessoal de esquerda, todos frequentavam o Bar Natal, que foi demolido para a construção do Plaza. Era um bar tipicamente português. Ao lado dele ficava o Curso Acadêmico, um pré-vestibular muito importante à época. Havia ao lado a Livraria Ideal. Comida, petiscos e bebidas eram mais baratos, e atraía muitos estudantes, professores, jornalistas em início de carreira”, disse.

Gruta di Capri

Um dos mais longevos restaurantes dos considerados “tradicionais” de Niterói foi a Gruta di Capri, que ficava na Rua Miguel de Frias, perto da Reitoria da UFF, fechado em 2019. Honorato explicou que a fundação do restaurante, na década de 1950, impulsionou o surgimento de outros bares pela região, no entorno da Praça Getúlio Vargas.

“Surgiu, pelo que se sabe, ao final da década de 1950 e foi uma das primeiras pizzarias e casas de massas de alto padrão para a época. A Gruta era a mais antiga. Foi quando Icaraí começou a ser mais urbanizada. O polo da classe média e ricos ainda era o Ingá. Foi muito importante. Era quase ao lado da Reitoria da UFF e, na praça, havia um bar icônico que era o Petit Paris, que agregava músicos e a classe cultural. Ali virou um point de intelectuais, artistas e professores”, destacou.

Outro ponto considerado histórico é a Leiteria Brasil, que funcionou até o início da década de 2000, na Rua da Conceição. O professor explicou que o lugar tinha um perfil menos boêmio e mais familiar, sendo o ponto preferido para cafés da manhã e lanches da tarde.

“Ali tinham duas coisas interessantes. Era um lugar padrão leiteria, desde produtos originários do leite até coisas tradicionais, como canja, que não eram tão caras. Muito frequentado principalmente por senhoras, famílias. Tinha sorvetes. A vaca na parede era o encanto das crianças. No fim da tarde era muito comum as famílias irem lá para tomar café e comer uma torrada. Em frente a ela tinha uma lanchonete chamada Esportiva, com ótimos salgados”, recordou o professor.

Restaurante Monteiro

Também na Rua da Conceição, a classe política da então capital do Estado do Rio de Janeiro costumava almoçar no Restaurante Monteiro. Uma curiosidade observada por Honorato é que o governador Ernâni do Amaral Peixoto comemorou lá um de seus aniversários. Segundo o historiador, os políticos mais boêmios, que almoçavam no monteiro, ao final do dia costumavam frequentar o Bar Municipal, que também ficava na região.

“Era o restaurante dos políticos. A gente tem que lembrar que a Prefeitura era quase em frente, secretarias de Estado eram ali perto. O grande restaurante dos políticos para o almoço era o Monteiro. Um aniversário do ex-governador Amaral Peixoto foi no Monteiro. Não era muito frequentado por famílias, mulheres. Era mais voltado a políticos e empresários. O Centro da cidade era comercial. E em frente, quase na esquina, havia o Bar Municipal, com um perfil mais boêmio e uma culinária diferente. Era o único lugar de Niterói que vendia rã, por exemplo”, completou.