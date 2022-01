Em 24 horas, Brasil registrou mais 135.080 casos de Covid-19

Em 24 horas, o Brasil registrou mais 135.080 casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, o país tem 24.044.255 casos de Covid-19 acumulados. Ainda há 1.571.613 casos em acompanhamento, de pessoas que tiveram o quadro de Covid-19 confirmado.

Os dados compilados pelas secretarias e pelo Ministério da Saúde apontam 623.097 mortes em decorrência de complicações da Covid-19. Em 24 horas, foram confirmados 296 óbitos.

No total, foram 21.849.545 pessoas recuperadas, o que representa 90,9% dos casos.

Segundo o balanço, o estado com maior número de mortes por Covid-19 é São Paulo (156.493), seguido por Rio de Janeiro (69.677), Minas Gerais (56.962), Paraná (40.988) e Rio Grande do Sul (36.640). Os estados com menos óbitos resultantes da pandemia de Covid-19 são Acre (1.857), Amapá (2.036), Roraima (2.086), Tocantins (3.983) e Sergipe (6.074).