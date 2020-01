Em 2020 Niterói será palco do mundial de Muay Thai

Em 2020, Niterói se tornará o ‘ringue’ do Muay Thai mundial. Em abril, mais de 500 competidores – de todos os cantos do planeta – se reunirão para disputar o Mundial de Muay Thai, homologado pela confederação da Tailândia, berço da modalidade. O local ainda está sendo definido, entre o Fluminense Atlético Clube, no Centro ou na Concha Acústica, no mesmo bairro.

Organizado pela Associação Fluminense de Muay Thai (AFMT) a competição será dividia entre atletas profissionais (300) e amadores (200). “O Mundial foi fruto de todas as competições que aconteceram ao longo de 2019, para colocar Niterói nesse patamar mundial. Como lutador e professor, é gratificante ver uma competição de alto nível chegando a minha cidade”, comentou Carlão Texeira, presidente da AFMT, lembrando que a parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer foi fundamental para concretizar esse sonho.

“Foram 18 campeonatos no ano passado e em sua grande maioria apoiada pelo Gallo (secretário de de Esporte e Lazer). Por conta da dimensão do mundial, este ano serão menos competições, temos oito já confirmadas, mas o nível em 2020 estará muito maior” garantiu Carlão.

Além da Tailândia, a competição foi homologada pelos EUA, que juntamente com o país natal do Muay Thai, formam os dois centros mais fortes no cenário mundial. Já foram confirmadas delegações de vários países, como a própria Tailândia, EUA, Suíça, Portugal, China, Japão e diversos outros. “Hoje os atletas a serem batidos são os da Tailândia e dos EUA, mas nossos atletas estão em alto nível para competir de igual para igual com eles”, contou.

Além dos competidores, Carlão adiantou que atletas renomados do UFC também estarão presentes para compor a mesa técnica de árbitros. Este é considerado um dos maiores eventos de artes marciais do Estado.