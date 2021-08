Em 1ª discussão, Câmara aprova lei de proteção à pessoa com autismo

Proposta da vereadora Verônica Lima (PT) tramita na Casa desde 2019

O Projeto de Lei 085/2019, de autoria da vereadora Verônica Lima (PT), foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira (11) em primeira discussão na Câmara Municipal. A proposta cria a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O projeto estava desde 2019 aguardando uma discussão na Casa.

De acordo com a justificativa do projeto, “quanto antes o autismo for diagnosticado melhor, pois o transtorno não atinge apenas a saúde do indivíduo, mas também de seus cuidadores, que, em muitos casos, acabam se sentindo incapazes de encararem a situação”.

Segunda discussão vai debater emendas

Apesar da unanimidade e do amplo apoio dos demais vereadores, o tema precisa ser discutido mais uma vez por causa de alguns artigos da lei, principalmente o 8º e o 9º. O primeiro fala da instituição de horário especial para seus servidores municipais que tenha a sua responsabilidade e sob seus cuidados cônjuge, filho ou dependentes com deficiências. Além disso, permite que eles possam se afastar temporariamente para auxiliar a pessoa que tem autismo durante o tratamento.

Já o outro trecho fala da criação do Projeto “Clinica-Escola” para atendimento da pessoa com o transtorno do espectro autista. O trabalho seria realizado pela realizado pelas Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social e Direitos Humanos.

Só que duas emendas foram apresentadas no projeto e ambas podem alterar justamente os artigos em questão. A Emenda nº 1 propõe que os artigos 8º e 9º sejam removidos pelo fato de criar “atribuições para o Poder Executivo, bem como adentra no regime jurídico dos servidores públicos municipais”, o que é de competência exclusiva da prefeitura. Logo, seria considerado um vício pela Câmara atuar em algo que não é de sua competência.

Já a Emenda nº 2 propõe que o artigo 8º seja mantido, mas tenha uma alteração que explique que “os eventuais afastamentos temporários serão para acompanhar terapias, estimulações e/ou tratamento de seus cônjuges, filhos ou dependentes, devendo o superior hierárquico emitir autorização em consonância com regulamentação específica a ser estabelecida pelo Poder Executivo”.

Mesmo a emenda propondo uma substituição, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrário à medida por entender que o artigo “adentra no regime jurídico dos servidores públicos municipais”, que é de competência exclusiva do prefeito.

Durante a fala no plenário, Verônica falou que entendia as razões pelas quais são necessárias uma nova discussão. Mas explicou que é possível que tais artigos sejam colocados como complemento, não como uma mudança na competência nas regras sobre os servidores públicos.

“Existem pais e mães que levam o filho para a creche, terminam o turno e as levam de volta pra casa. O ideal seria ter um tipo de acolhimento no seu contraturno para desenvolvimento das suas potencialidades. Existem municípios que dispõem de equipamentos onde essas crianças são acolhidas”, explicou Verônica durante a sessão.