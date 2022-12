Elza Soares ganha tributo especial no Theatro Municipal do Rio

“Cello Dance – Um Tributo à Elza Soares” acontece nesta quarta-feira (7)

No boulevard do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com entrada gratuita, acontece a edição especial do Cello Dance nesta quarta-feira (7), às 17h. O evento reunirá nomes renomados da música, como David Chew (cello), Blas Rivera (sax) e a cantora Alma Thomas, dentre outros, com excepcional corpo de bailarinos e coreógrafos em memória a uma das grandes estrelas da música brasileira.

O tributo à Elza Soares é protagonizado por músicos, bailarinos, coreógrafos, compositores e artistas em geral. A produção executiva, curadoria e coordenação geral é de Mariana Chew, direção musical de Muralhex, arranjos de Blas Rivera e direção de movimento de Danilo D’Alma.

Danilo David Chew Alma Thomas

O programa abrange diferentes fases da carreira da cantora. Se apresentam os violoncelistas David Chew e Lisiane de Los Santos, o multi instrumentista Muralhex, o violinista Thiago Teixeira, as cantoras Alma Thomas e Maria Ma, os saxofonistas Blas Rivera, Eduardo Barbosa e Felipe Barbosa, com o percussionista Murilo O’ Reilly.

Juntos, eles exibirão alguns de seus clássicos, que vão ganhar movimento, solidez, leveza e sensibilidade através dos bailarinos de Danilo D’ Alma, Elton Sacramento, Gabriela Luiz, Pamela Sobral.

“Elza é referência para muitas gerações de mulheres… ela é o poder da mulher negra brasileira, aquela que toma a direção da própria vida”, destaca a produtora Mariana Chew, que já conversava com a cantora antes da pandemia.

Ao longo dos últimos 15 anos, o Cello Dance agrega cada vez mais público e artistas de forma natural. No Rio, foi vanguarda quando realizou sua primeira mostra, reunindo dança e violoncelo, dentro do Festival Rio Cello, que já acontece há 28 anos ininterruptos.

Durante todo esse tempo, obras foram criadas e desenvolvidas por bailarinos, coreógrafos e compositores, possibilitando que outras nacionalidades viessem participar e conhecer a cultura brasileira por meio deste intercâmbio de linguagens.

A cada ano, obras inéditas – musicais e coreográficas – são criadas e adaptadas, muitas vezes tornando-se repertório das companhias e dos bailarinos, tendo como diferencial a união do corpo e do violoncelo.

“O cello é um instrumento com imagem semelhante ao corpo de uma mulher, com timbre quase humano, que denota total interação no palco, dissolvendo quaisquer fronteiras entre músicos e bailarinos, aproximando as relações”, afirma Mariana.