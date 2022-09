Elon Musk quer conectar aviões a internet através de seus satélites

Foto: constelação de satélites

O bilionário sul-africano, naturalizado norte-americano, Elon Musk, quer fornecer conexão à internet para aviões comerciais em voo através dos seus satélites Starlink , desenvolvidos pela SpaceX.

A tecnologia foi testada e aprovada recentemente a bordo de um avião da companhia aérea regional norte-americana JSX Air, o primeiro cliente a usar o serviço.

O voo entre Burbank e San José, na Califórnia, marcou o início do empenho de Musk em liderar o projeto, através da Intelstat e Viasat, que atualmente prestam serviço a milhares de aeronaves, informa o site Aviacionline.

A maioria dos serviços de internet via satélite vem de satélites geoestacionários únicos que orbitam mais de 35 mil quilômetros acima da superfície da Terra. Por sua vez, a Starlink fornece conexão de banda larga a partir de uma constelação de pequenos satélites localizados em órbita baixa. Os satélites dão uma volta completa na Terra entre 90 e 120 minutos. Como resultado, o tempo de transferência de dados entre usuários e satélites, conhecido como latência, é menor.

Dessa forma, a empresa de Elon Musk pode fornecer conexão de banda larga em cidades rurais que não tem acesso a esse tipo de serviço. Esse é, de fato, o principal objetivo declarado da Starlink, que busca levar conectividade para áreas menos acessíveis e oferecer serviços competitivos onde outros provedores já atuam.

No entanto, um dos pontos fracos dos pequenos satélites está em sua menor capacidade, o que pode dificultar o fornecimento de sinal para aeronaves de grande porte voando em rotas com muito tráfego aéreo. Na SpaceX, eles garantem que a velocidade com que o sistema está evoluindo pode oferecer grandes melhorias no curto prazo.

Reguladores dos EUA recentemente se referiram aos satélites de Stalink como “tecnologia ainda em desenvolvimento” ao rejeitar um subsídio governamental de US$ 866 milhões para o serviço. No entanto, a empresa destacou o acordo firmado em abril passado com a Hawaiian Airlines, a partir do qual prestará serviço às suas aeronaves, como exemplo de confiança do setor.

Voo de teste

Durante o voo de teste da semana passada, foram registradas velocidades de transmissão de mais de 100 megabits por segundo, consideravelmente melhores do que a média atual para aeronaves comerciais. O aplicativo Ookla mediu a velocidade, que foi mais que suficiente para transmitir vídeos de plataformas de conteúdo sob demanda, além de participar de vídeo chamadas de plataformas de mensagens instantâneas e navegar online livremente.

Apesar de apenas doze pessoas viajarem na aeronave, o uso de outros dispositivos aumentou a demanda até atingir picos equivalentes a um voo transportando entre vinte e trinta passageiros. Isso parece pequeno em comparação com as quase trezentas ou mais pessoas que um avião de fuselagem larga pode transportar. No entanto, a tecnologia está evoluindo rapidamente e as perspectivas de curto prazo são muito positivas.

A implantação do serviço de satélite Starlink na frota da Hawaiian Airlines pode representar um novo e importante passo para a adoção desse tipo de conectividade pelas grandes operadoras aéreas.

A companhia aérea declarou que equipará seus Airbus A330-200 e A321-200neo, bem como seu futuro Boeing 787-9, com receptores de sinais dos satélites da empresa Elon Musk.

A implantação do serviço de satélite Starlink na frota da Hawaiian Airlines pode representar um novo e importante passo para a adoção desse tipo de conectividade pelas grandes operadoras aéreas. A companhia aérea declarou que equipará seus Airbus A330-200 e A321-200neo, bem como seu futuro Boeing 787-9, com receptores de sinais dos satélites da empresa Elon Musk.