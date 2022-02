Eliminatórias: Seleção Brasileira joga hoje com seis mudanças

Depois de um inexplicável mistério – considerando que o Brasil já está classificado para a Copa, o técnico Tite definiu a formação titular da seleção brasileira para o confronto desta terça-feira, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão contra o Paraguai, penúltimo colocado da competição e virtualmente sem chances de classificação. A partida é pela rodada de número 16 das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar.

O time será: Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Teles; Fabinho, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho; Vinicius Jr, Mateus Cunha e Rafinha. Com relação ao time que empatou com o Equador, foram feitas seis alterações, a começar pelo gol. Alisson saiu para dar lugar a Ederson. Na defesa, três mudanças: Dani Alves, no lugar de Emerson (expulso); Marquinhos, no lugar de Militar (suspenso); e Alex Teles no lugar de Alex Sandro (testou positivo para Covid-19).

Tanto mistério, no entanto, pode ter sido mais em razão das dúvidas táticas do comandante do selecionado do Brasil. Ele abandonou a formação 4-2-1-3, com dois volantes e um meia, e vai botar o time para jogar no 4-1-2-3. Isso para fazer jus à convocação de Lucas Paquetá, que no jogo com o Equador cumpriu suspensão; e com Filipe Coutinho, sacrificado por ter sido substituído aos 28min do primeiro tempo após a expulsão do lateral Emerson.

Outra mudança no meio de campo é a entrada de Fabinho no lugar de Casemiro. O único setor que não sofreu alterações foi o ataque, sendo mantido o trio ofensivo Rafinha, Mateus Cunha, e Vinicius Jr. O treinamento, na Toca da Raposa II (CT do Cruzeiro) teve início com atividades físicas e depois ‘treino fantasma’ (jogo contra situações e adversários imaginários) com os titulares. O tempo nublado logo foi acompanhado de chuva forte e intensa. A previsão do tempo para o jogo de hoje é de céu nublado, com chuva fraca a moderada, temperatura de 24° e umidade relativa do ar em torno de 52%.

DANI ALVES CAPITÃO

Logo após o treino, Tite anunciou que o veterano Daniel Alves será o capitão da seleção brasileira. Dani Alves tem 38 anos. Esteve fora da última Copa do Mundo. Mas ainda briga por uma vaga no próximo mundial. Ele é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Brasil na história, atrás apenas de Cafu e Roberto Carlos. Na entrevista coletiva concedida a imprensa no domingo (30), Daniel Alves frisou que durante sua história na seleção, não faltou disciplina, caráter e entrega. O atleta afirmou, também, pretende seguir trabalhando em alto nível para estar no grupo que vai pra Copa.

André Freitas