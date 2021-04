Eliminatórias da Copa do Mundo serão retomadas em junho, diz Conmebol

Duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo serão disputadas “nos dias antes da Copa América” começar em 13 de junho, anunciou a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) nesta sexta-feira (23).

Nenhuma rodada da eliminatória sul-americana do Mundial do Catar de 2022 acontece desde novembro do ano passado, e duas rodadas de partidas agendadas para março foram adiadas devido à pandemia de covid-19.

A Conmebol não informou datas exatas para as partidas de junho, mas a Copa América começa na Argentina em 13 de junho e termina na Colômbia no dia 10 de julho.

O torneio internacional mais antigo do futebol mundial está sendo sediado em dois países neste ano pela primeira vez.

A Conmebol também disse que as duas rodadas de jogos cancelados de março serão disputadas perto de datas já marcadas em setembro, outubro e novembro.

“Estão previstos três jogos consecutivos, e a Conmebol pediu à Fifa três dias adicionais para que os jogadores tenham um período de recuperação adequado”, disse a organização em um comunicado.

Dirigentes da Conmebol tomaram a decisão depois de se encontrarem com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.