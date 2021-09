Eliminado, Fluminense perde a chance de levar o segundo título da Copa do Brasil

Em um duelo, de certa forma, igual, onde o Tricolor brilhou no primeiro tempo e o Galo dominou o segundo tempo, o Fluminense perdeu para o Atlético-MG por 1×0 e foi eliminado da Copa do Brasil na disputa de volta das quartas de final. O time comandado por Marcão já tinha perdido para o time de Cuca no confronto de ida, por 2×1, no Nilton Santos. No segundo tempo, de pênalti, Hulk ampliou o placar, que no agregado ficou 3×1. Agora o Galo enfrentará na próxima fase o vencedor de Fortaleza e São Paulo.

“É triste você ser eliminado de uma competição tão importante como a Copa do Brasil, mas não podemos nos abater. Saímos de cabeça erguida porque nós não entregamos o jogo, lutamos até o final, sabendo da dificuldade. Atualmente [o Atlético-MG] é uma das melhores equipes do Brasil, a gente sabia disso, tentou marcar forte e sair no contra-ataque. Infelizmente não conseguimos, mas saímos de cabeça erguida e fortes no Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer ainda e agora é manter o foco e não se abater nesse momento”, disse o zagueiro tricolor, Lucas Claro.

Mesmo com grandes possibilidades, faltou eficácia para o tricolor balançar as redes. Na volta do intervalo, os mineiros retornaram a todo vapor. Diego Costa e Nacho já criaram as primeiras jogada e deram trabalho ao goleiro Marcos Felipe. O Fluminense tentou reagir com Caio Paulista, mas a enorme intensidade dos donos da casa foi tamanha que Hulk, de pênalti, abriu o placar ainda aos 10min do segundo tempo.

Na próxima segunda, o Fluminense enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. O duelo, de adversários diretos na tabela, é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.