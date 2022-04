Eliminado do BBB 22 sofre acidente de Uber; estado é grave

O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, que foi o segundo eliminado do BBB22, sofreu um acidente de carro em São Paulo, nesta quinta-feira (31), e está internado. Através das redes sociais, a assessoria do ex-participante confirmou, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde dele.

O acidente ocorreu na madrugada desta quinta.

O motorista do aplicativo no qual ele estava adormeceu, perdeu a direção do automóvel e colidiu em um caminhão. O ex-brother sofreu traumatismo craniano e neste momento passa por uma cirurgia no Hospital do Coração de São Paulo. A Record de São Paulo noticiou o acidente, sem saber que Rodrigo estava no veículo.

A Record TV reportou o acidente do Rodrigo, sem saber que era ele o passageiro do carro. #BBB22 pic.twitter.com/Lde6jcdtDZ — Espiadinha #BBB22 (@canalespiadinha) April 1, 2022

De acordo com a assessoria, Rodrigo foi arremessado para frente do veículo no momento do acidente, por não estar usando cinto de segurança. O ex-BBB estava no banco de trás. Confira o comunicado da equipe do ex-brother:

“Oi, ninjas, infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele.”, disse. Rodrigo está internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Rodrigo foi o segundo eliminado da edição com 48,45% dos votos, no começo de fevereiro,

Em atualização.