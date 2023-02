Elementos apontam culpado por assassinato de jovem em Maricá

Causa da morte ainda é desconhecida; sigilo do inquérito pode ser quebrado na segunda-feira (6)

Por Saulo Andrade

Responsável pelo caso Maria Eduarda – jovem de 16 anos, assassinada em Maricá -, o delegado Augusto Motta Buch disse que há “elementos contundentes”, que apontem Gustavo Diniz Frazão, de 20 anos –, suposto assassino de Maria Eduarda, de 16 anos -, como autor da morte da jovem.

“A gente acredita que em cerca de duas semanas, quando os exames periciais tiverem terminado, a gente encaminhe esse inquérito relatado para a Justiça. Estamos na dependência de laudos complementares do laudo de necropsia para saber qual foi a causa da morte”, disse Motta.

Ainda de acordo com o delegado, a abordagem de Gustavo foi “tranquila” e sem reação. Ele foi detido na tarde desta sexta-feira (3), no Centro de Niterói, e levado à Delegacia de Homicídios (DHNSG), no centro da cidade.

Segundo Motta, a advogada do rapaz disse que o suspeito estava disposto a se entregar na última quinta-feira (2). A Delegacia já estava com a equipe mobilizada, na rua, buscando-o, “em todos os lugares possíveis”. “A investigação sobre o crime começou há cerca de uma semana, quando a família comunicou o desaparecimento de Maria Eduarda na DHNSG”, destacou.

“De imediato, nós iniciamos as diligências, a fim de encontrar o paradeiro dela. Logo no início, percebemos a grande probabilidade de já estar morta, o que se confirmou no dia 30, quando o corpo foi encontrado em Maricá”, relatou o delegado. Ele complementou ainda que, naquele mesmo dia, por causa de todas as diligências que a Polícia Civil já havia feito, foi possível identificar o autor do crime:

“Já pedi a prisão temporária, ainda no dia em que ela apareceu morta. Dois dias depois, após a análise do Ministério Público e da Justiça – e a decretação da prisão -, iniciamos, desde ontem, a busca pelo autor do fato e conseguimos encontra-lo, hoje, em Niterói”.

Maria Eduarda

Ouvido ontem pela DHNSG, Gustavo está, agora, à disposição da justiça.

O pai dele compareceu à delegacia, mas disse que não conversaria com a imprensa. A advogada de Gustavo também estava no local, mas também preferiu não conceder entrevista.

Advogada da vítima diz que Gustavo mentiu

Integrante do movimento “Mulheres Juntas por Maricá”, a advogada Ingrid Menendes tem prestado assistência às vítimas de feminicídio e violência doméstica na cidade. Ela disse que, provavelmente, na segunda-feira (6), o sigilo do inquérito já terá sido quebrado. De acordo com Íngrid, Gustavo e Maria Eduarda “tinham um caso escondido”. Não se tratava de um namoro, porque os pais “nunca aceitaram aquele tipo de relacionamento”:

“A gente poderá ter acesso a mais coisas, como vídeos e horários de vídeos. A princípio, o que posso falar para vocês é que ele (Gustavo) mentiu no primeiro depoimento. Disse que, desde o dia 17 (janeiro), não havia estado com ele; mas as imagens mostram o contrário. Esteve na casa dela, com o lençol, encontrado próximo ao corpo dela, no dia da morte. Isso fez com que o Ministério Público, a equipe da delegacia e o juiz novo, que assumiu, em Maricá, decretassem a prisão dele”.

Ainda de acordo com a advogada, o suspeito tinha um filho de cerca de dois anos, de um outro relacionamento; com outra mulher, há também um filho de dois meses.

O caso

Maria Eduarda ficou desaparecida por cerca de uma semana, até a confirmação do crime. Na última quarta-feira (1º), o Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de informações que solucionassem o paradeiro de Maria Eduarda. Ela era moradora da localidade de Santa Paula, no distrito de Inoã. A adolescente desapareceu no dia 21 de janeiro de 2023, após sair de sua residência, sem informar seu destino.

Por volta das 11h30 da última segunda-feira (30), uma equipe da Guarda Municipal de Maricá foi acionada por populares que encontraram o corpo da jovem na Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu. Os agentes atuaram no local para isolar e preservar a área e, em seguida, acionaram as polícias Civil e Militar, que assumiram a ocorrência.

De acordo com dados preliminares da perícia, o corpo estava em avançado estágio de putrefação na Rua 33, vestindo uma blusa e bermuda pretas. As vestimentas ajudaram que familiares pudessem identificar que o corpo era de Maria Eduarda. Os peritos atestaram que existem lesões a esclarecer em exame posterior, que será feito pelo Instituto Médico Legal.

Colaboraram Rodrigo Monteiro e Vitor D`Ávilla