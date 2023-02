Eleitos para a 13ª legislatura, deputados estaduais tomam posse hoje, na Alerj

Cerimônia será hoje no Palácio Tiradentes, antiga sede do Legislativo estadual



Os deputados eleitos para a 13ª Legislatura da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) vão tomar posse nesta quarta-feira (1º), às 15h, em sessão solene no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia. A sessão será comandada pelo deputado Carlos Minc (PSB), decano da Casa, que iniciará seu décimo mandato. A Alerj terá uma renovação de 45,7% de suas cadeiras, e essa legislatura contará com 32 novos parlamentares e 38 reeleitos.



Nesta nova legislatura da Alerj, destaca-se o crescimento da bancada feminina, que representa 21,4% do total de parlamentares – em 2018, tinham sido eleitas 12 mulheres. O Parlamento também ganha em inclusão e diversidade, com a eleição de Dani Balbi (PCdoB), primeira transsexual a ter mandato na Assembleia; de Índia Armelau (PL), autodeclarada indígena; e de Elika Takimoto (PT), autodeclarada asiática.



A maior bancada será a do PL, com 17 deputados. Em sequência, vem a do União Brasil, com oito parlamentares; seguida pelo PT, com sete; PSD, seis e Psol, cinco. O PP contará com quatro deputados, enquanto o Republicanos e o Solidariedade terão três deputados cada um. Os partidos com dois representantes na Alerj são PSB, PROS, MDB, PDT e Podemos. Já Avante, PMN, Patriota, Agir, PSC, PTB, PCdoB contam com um parlamentar, cada legenda.



Os deputados eleitos voltam a se reunir amanhã (2), às 15h, também no Palácio Tiradentes, para a eleição da Mesa Diretora e do novo presidente da Alerj. Os eleitos terão um mandato de dois anos.