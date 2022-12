Eleitos em outubro são diplomados no Theatro Municipal do Rio

Ato reconhece que deputados, senadores e governador estão aptos a assumir seus cargos

Saulo Andrade e Leonardo Oliveira Brito

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou, nesta sexta-feira (16), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro da capital, a cerimônia de diplomação dos 121 eleitos para os cargos de governador, vice; senador, suplentes; deputados federais e estaduais eleitos nas eleições de 2022.

Ato em que a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo – e, por isso, estão aptos a tomar posse no cargo -, o evento foi marcado pela apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada por meninas da rede pública do Rio, e contou, claro, com a presença de figuras importantes da política fluminense.

O presidente do TRE-RJ, Elton Leme, disse que o sistema eleitoral brasileiro sofreu ataques “deliberados e persistentes”. Neste sentido, “a Justiça precisou agir com muito rigor e rapidez”, lembrou, sendo muito aplaudido pelo público.

O primeiro a receber o diploma foi o governador Cláudio Castro (PL), seguido de seu vice, Thiago Pampolha (União Brasil). Após a cerimônia, ele comemorou a diplomação e projetou os próximos quatro anos no comando do Estado:

“Há um sentimento de missão; da vontade grande de consertar os problemas do Rio. Nós sabemos que são problemas sérios e graves, que dificilmente se resolverão, todos, em quatro anos; mas acho que já evoluímos nesses últimos dois, e temos muito o que evoluir. A partir de agora, é um tempo de paz para o Rio de Janeiro”.

Logo depois, foi a vez do senador Romário (PL) receber o seu diploma, ao lado da filha, Ivy, de 17 anos. O evento seguiu com a diplomação de deputados federais e estaduais. O deputado federal eleito, Gláuber Braga (Psol), recebeu vaias e gritos de “vagabundo”, ao exibir um cartaz – antes de receber o seu diploma – com a inscrição – ‘Cláudio Castro não merece esse diploma’ -, exibido em frente ao assento do governador, na primeira fileira do Theatro Municipal.

Quem também esteve na cerimônia foi o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), que concorreu ao cargo de senador. Ele acompanhou a diplomação de uma frisa, uma espécie de camarote, ao lado do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlos Caiado (sem partido).



O prefeito de Niterói, Axel Grael, falou da importância da chegada do ex-vereador da cidade, Vitor Junior (PDT), ao legislativo do estado. “É um momento importante para a nova safra de legisladores e Niterói traz bons nomes para a Alerj. O Vitor Junior é um grande reforço para o nosso estado”.

Júnior destacou que vai “trabalhar muito” para trazer, para Niterói, uma relação cada vez mais próxima com o governo do estado. Segundo ele, o objetivo principal é trabalhar pautas importantes para o município, na área da segurança pública:

“O primeiro ponto que vamos trabalhar, nessa relação com o governador, é retornar o programa Niterói Presente. A cidade vem numa perspetiva muito grande de cobrança. Precisamos restabelecer os índices de segurança que Niterói tinha, na época do programa. Tem também a questão das barcas, que é outro ponto que causa muita preocupação para a população de Niterói e municípios vizinhos. Estamos prestes a ter o fim da concessão, no mês de fevereiro. Logo, de imediato, vamos trabalhar com esses dois pontos”.

O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira (Solidariedade) afirmou que está satisfeito com o resultado das eleições de 2022 e tem uma visão “muito positiva”, por conta de Niterói ter dois deputados, com experiência, no parlamento: Vitor Júnior e a ex-vereadora Verônica Lima (PT).

“Eles contribuirão muito para o estado do Rio de Janeiro, mais especificamente para a cidade de Niterói, por conhecerem o dia a dia e as demandas do nosso município. É importante manter uma interlocução melhor com o governador. Estou bem otimista. Niterói está muito bem representada”, elogiou.

Lima ressaltou que tem a expectativa de “representar bem” o povo do estado do Rio de Janeiro, por ter obtido “uma votação muito expressiva”:

“Vamos fazer um grande mandato na Assembleia Legislativa, na defesa do povo, sobretudo o que mais precisa. Estamos na defesa das políticas socioassistenciais, para a gente consolidar as políticas de transferência de renda, no estado do Rio de Janeiro. É lutar por emprego e moradia para o povo”.



Reeleito, o deputado estadual, Rodrigo Bacellar (PL) – provável novo presidente da Alerj – disse ter um “sentimento de gratidão, por ter renovado o mandato”. “Não falta disposição para seguir trabalhando muito pelo nosso Estado. Agora, é ampliar ações, estreitar ainda mais o contato com a população de todas as regiões e seguir contribuindo na transformação do Rio”, destacou.

Ex-vereador de São Gonçalo, o professor Josemar (PSOL) disse que as expectativas são “as melhores”. Ele destacou que vai lutar pelos trabalhadores, de uma forma geral, além de pautar a questão da educação e racial:

“Entendemos que vivemos um momento importantíssimo. A cidade de São Gonçalo é muito carente, no seu orçamento. Batalharemos para que se tenha emendas para o município; algo que, como vereador, eu já lutava. Será uma atuação para valorizar e elevar o nível de São Gonçalo, que é a 16ª cidade mais populosa do Brasil”.

Filho do prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas, Douglas Ruas (ambos do PL) já foi secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, na gestão do pai, daquele município. Recém-eleito deputado estadual, ele disse que São Gonçalo vem de um período sem representatividade na Assembleia Legislativa:

“Agora, nestas eleições de 2022, conseguimos retomar essas iniciativas com representatividade e uma votação muito expressiva. Tive a felicidade de ser o segundo mais votado do estado. A expectativa, minha e de todos os gonçalenses, é que a gente consiga fazer esse mandato, levando os investimentos na área de infraestrutura e saúde, numa grande parceria com o governador Claudio Castro, que já vem levando benefícios para a cidade. A expectativa é que esses investimentos possam crescer cada vez mais”.

O deputado federal eleito, Lindberg Farias (PT) – ex-vereador do Rio – está com “muita esperança” em dias melhores, especialmente por conta do terceiro mandato de Lula:

“Tenho a expectativa de ajudar o presidente Lula, nesse novo momento. Estou com muita esperança, de que a gente vai conseguir colocar esse país para a frente, pacificá-lo e gerar empregos”.