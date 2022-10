Eleitores de Lula lotam Praia de Icaraí

A Praia de Icaraí, na Zona Sul da cidade, foi o ponto escolhido por eleitores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comemorar a vitória do petista no segundo turno das eleições de 2022, na noite deste domingo (30).

O grupo está concentrado no primeiro quarteirão da praia, na altura da Rua Miguel de Frias. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), o prefeito Axel Grael (PDT) e outros políticos do Rio de Janeiro, que apoiaram a campanha de Lula, estão presentes.

Em pronunciamento, Grael comemorou o resultado e afirmou que a eleição de Lula ajudará a fomentar o diálogo entre as forças progressistas de Niterói. “Com Lula, esse ambiente de diálogo entre as forças progressistas de Niterói vai seguir. Parabéns Niterói e parabéns ao Brasil”, afirmou.

Também houve registro de eventos em comemoração à vitória de Lula em outros pontos do país. Multidões lotaram pontos como a Cinelândia, no Rio de Janeiro e a Avenida Paulista, em São Paulo/SP. Há celebrações também em Brasília/DF e Belo Horizonte/MG.

Homenagem a Paulo Gustavo

Durante a comemoração da vitória de Lula, a população presente na Praia de Icaraí homenageou o ator niteroiense Paulo Gustavo cantando “parabéns”. Neste dia 30 de outubro, o artista completaria 44 anos de idade.