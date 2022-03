Eleitor tem até início de maio para realizar regularização do título de eleitor

Daqui a dois meses, no dia 4 de maio, termina o prazo para revisar os dados do título eleitoral, regularizar a situação de cancelado da inscrição eleitoral , solicitar transferência ou mesmo solicitar a primeira via do documento para votar nas Eleições 2022. O procedimento pode ser solicitado pela internet, no sistema Título Net, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). A data é definida pela Lei das Eleições (Lei 9.504/97), que prevê o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes de cada pleito.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) orienta que as eleitoras e os eleitores não deixem para os últimos dias, quando a procura pelos serviços aumenta bastante e pode haver congestionamento de acessos ao site. Neste ano, estão em disputa os cargos dos próximos deputados estaduais, deputados federais, governadores, senador e presidente da República. A votação em primeiro turno irá ocorrer no dia 2 de outubro, e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro.

A coleta biométrica permanece suspensa, como medida de prevenção ao contágio pelo Covid-19. Assim, quem ainda não tirou a fotografia, nem coletou as digitais, deve aguardar a orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fazê-lo. Além disso, a cobrança de multa, causada pela ausência às urnas em 2020, ainda não está sendo realizada pela Justiça Eleitoral. Contudo, outros débitos devem ser regularizados.