Eleitor não pagará passagem no segundo turno em Niterói

No próximo domingo, o transporte por ônibus municipais em Niterói não será cobrado. Para ter o direito basta apresentar o título de eleitor, embarcar e se deslocar às urnas para exercer a democracia através do voto.

O Decreto 14.538/2022, do dia 20 de setembro, estabelece a suspensão da cobrança da tarifa pública no Serviço de Transporte Público Urbano Niterói (STPN), nos dois turnos das eleições, 2 e 30 de outubro, além de prever que o serviço deve operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou no dia 18 de outubro, que prefeituras e empresas concessionárias podem oferecer, voluntariamente e de forma gratuita, serviço de transporte público no segundo turno das eleições, ficando a cargo delas a decisão.