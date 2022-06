Eleições UFF 2022 – Roberto Salles

Roberto de Souza Salles é figura conhecida pelos campi da Universidade Fluminense. Ele foi reitor entre os anos de 2006 e 2014. Em 2022, ele tenta retornar ao cargo, disputando a eleição pela Chapa 3, denominada “UFF Plural e Democrática”. A candidata a vice é a professora Izabel Christina Nunes de Palmer Paixão, a única mulher presente em quaisquer chapas protocoladas.

Durante entrevista ao jornal A TRIBUNA, Salles se colocou de forma contrária ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), além de afirmar que a Prefeitura de Niterói está exercendo poder sobre o Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). Ainda em relação à unidade de saúde, Salles sinalizou que vai rescindir o contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Hospital Universitário Antonio Pedro

Segundo Salles, houve flagrante quebra de contrato entre a Ebserh e o hospital. Para o ex-reitor, haveria a obrigação de, em um ano, realizar a abertura de leitos e contratação de pessoal. De acordo com Salles, a unidade poderia ter até 450 leitos. Ele também se descolou do trâmite que colocou o hospital sob gestão da empresa ao afirmar que a implantação aconteceu em 2016, dois anos após o fim de seu mandato.

“O meu mandato como reitor terminou em novembro de 2014. A Ebserh foi implantada [no HUAP] em abril de 2016. O reitor anterior e o atual, que era vice dele, fizeram uma reunião na Imprensa Oficial, chamaram a Tropa de Choque da PM e decidiram, sem nenhuma discussão. Não teve votação. Foi considerada aprovada a Ebserh ali, passando a ser administradora do hospital. Hoje, o hospital está restrito a cerca de 120 leitos”.

Embora tenha manifestado a vontade de rescindir com a Ebserh, Salles pontua que não é uma tarefa fácil porque a denúncia sobre o contrato deve ser feita com antecedência mínima de um ano. A solução proposta pelo candidato da Chapa 3 é acionar o Ministério Público para que obrigue o Governo Federal a realizar concurso público para suprir um déficit de cerca de 500 vagas na unidade de saúde.

“Todo contrato tem que ter um fiscal. Esse fiscal não viu o que estava acontecendo e eu pedi no conselho a instalação de uma comissão para verificar o contrato. Sabemos que a Ebserh não cumpriu as cláusulas. Nem a manutenção dos elevadores estão fazendo. Para tirar a Ebserh temos que denunciar o contrato um ano antes, pedir a retirada e tomar as providências para o hospital não piorar”, pontuou.

Tarcísio Rivello

Outra promessa de Salles é “convidar a se retirarem” todas as pessoas ligadas à Ebserh que ocupam cargos de chefia no HUAP, entre eles Tarcísio Rivello, diretor da unidade e que atualmente é superintendente da empresa. O ex-reitor disse que Rivello está recebendo R$ 25 mil mensais apenas em gratificações, fora o salário de professor. Quando questionado sobre tê-lo nomeado diretor do hospital, em 2006, Salles baixou o tom e afirmou que o profissional executou um bom trabalho durante o seu mandato.

“O superintendente Tarcísio Rivello ganha R$ 25 mil de gratificação. Ele foi nomeado em 2006 numa situação diferente e ajudou muito no início. Se eu tivesse continuado ele não continuaria, porque o prazo de validade dele acabou. Não posso ter responsabilidade se a gestão atual e a anterior continuaram com ele”, ponderou.

Perguntado se planeja reabrir a emergência do HUAP para o público externo, novamente o candidato pregou cautela e disse que, antes de qualquer coisa, é preciso resolver o imbróglio com a Ebserh. Roberto Salles defendeu que haja um consórcio entre os municípios da Região Metropolitana, cuja população é atendida no HUAP, para ajudar o hospital.

“A Prefeitura de Niterói está com certo poder sobre o Hospital Antonio Pedro e isso restringe o atendimento para esses municípios. Os municípios vizinhos tinham que fazer um consórcio para poder repassar para o Antonio Pedro o que lhe cabe. Quando você restringe o acordo a um município só, a UFF fica nas mãos da regulação pelo município, com as mãos amarradas”, afirmou.

Ponto biométrico e carga horária

Sobre a reivindicação de entidades sindicais para estabelecer a carga horária dos servidores em 30 horas, Roberto Salles atribuiu o problema ao atual reitor, Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega (Chapa 1).

“Ninguém nunca mexeu nas 30 horas porque a UFF funcionava muito bem, inclusive o Antonio Pedro. Na eleição passada (2018), o reitor atual publicou uma portaria dizendo que estava garantindo as 30 horas, entre o primeiro e o segundo turno. Quando acabou a eleição, ele disse que não poderia aplicar e colocaria 45 horas com ponto biométrico. Muita gente ia lá, colocava o dedo e saía”, ponderou.

Ainda sobre o tema, Salles defendeu que a carga de trabalho seja medida por produtividade, mas frisou que, antes de ser tomada qualquer decisão, a comunidade deve ser consultada. Ele também disse enxergar com bons olhos a modalidade híbrida de trabalho.

“A UFF sempre funcionou com harmonia. Hoje em dia o que interessa é a produtividade. Na Europa estão diminuindo a carga horária. Faltam esclarecimentos. O que poderia ter sido feito é uma discussão em que o trabalho híbrido é importante, uma nova forma. Mas tem que discutir com as pessoas. Nós vamos rever essa instrução normativa, conversar com os segmentos interessados e ver a melhor forma de se trabalhar na universidade”.

Governo Federal

Roberto Salles não poupou críticas ao governo Bolsonaro, que chamou de “tragédia”. Além disso, o ex-reitor se manifestou contra o projeto “Future-se” e também à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que abria a possibilidade de cobrar mensalidades em universidades públicas. Salles também afirmou que a UFF dobrou de tamanho durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sem, no entanto, manifestar apoio ao petista.

“Todos os pensamentos são legítimos, mas nenhum pode se sobrepor ao interesse da instituição. Tem candidato a reitor que quer ficar bem na fita com o governo atual. Nós trabalhamos, sinceramente, dentro de uma visão que nós vamos ter no país um presidente que preze pela saúde, educação, meio ambiente e pela vida. Não temos nenhum problema na manifestação. Não concordamos com o que está acontecendo no país; [Esse governo] é uma tragédia”, frisou.

PDI

Em seu projeto de gestão, Salles dá ênfase ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e cita que é necessário criar um projeto de longo prazo, independente de quem assuma a reitoria. Questionado sobre como obrigar um eventual sucessor a seguir o plano, o candidato depositou sua confiança no Conselho Universitário.

“É necessário fazer um planejamento de longo prazo, aprovado pelo conselho. O Conselho Universitário está acima do reitor. Uma decisão do conselho tem que ser cumprida. Temos que agir visualizando o futuro, discutindo com a comunidade e aprovando no conselho”, afirmou.

Durante a entrevista, Salles pediu que sua candidata a vice, Izabel, detalhasse o PDI da Chapa 3. De acordo com a professora, o plano terá como objetivo alavancar pesquisar e fortalecer a Fundação de Apoio Institucional. Também está prevista a ampliação do pré-vestibular social para todas as cidades que tenham campus da UFF.

“Há uma programação para quatro anos e depois se refaz. Durante esse período, todo o planejamento é garantido e aprovado pelo conselho. Os três segmentos participam das discussões: estudantes, técnicos administrativos e os professores. No PDI se discute o orçamento total da universidade e é lá que é dada a prioridade em todos os objetivos”, explicou.

Morro do Gragoatá

Sobre a disputa judicial entre a UFF e uma empreiteira sobre a área do Morro do Gragoatá, Salles revelou que teve acesso, quando era reitor, a um documento no qual a universidade era tratada como dona administrativa do local. Dessa forma, ele afirma que causou estranheza uma decisão na qual a instituição deveria indenizar a empresa pela posse da área.

“Enquanto reitor, tive acesso a um documento do Tribunal Regional Federal dizendo que a UFF era dona administrativa. Fiquei surpreso quando, na gestão anterior, o reitor foi para a imprensa dizer que iria entregar o morro a uma empreiteira porque tinha que indenizar. A universidade não pode indenizar ninguém. Eu já sabia que a UFF era dona administrativa, tinha um documento. Ficou tudo mal explicado”, disse.

Orçamento e extensão

Diante dos cortes orçamentários pelo qual a UFF vem passando, Salles disse que irá propor a implantação de um fundo no qual o Estado do Rio de Janeiro compensaria a universidade por suas atividades, uma espécie de “royalties da UFF”. Ele também aposta na não reeleição de Jair Bolsonaro como alternativa para acabar com os cortes.

“Há uma restrição orçamentária, mas estamos pensando positivamente que a gente terá outro governo e a realidade vai mudar. Estou conversando com os prefeitos, vou conversar com o governador e já tenho agenda com o presidente da Alerj. O Estado tem que criar um fundo dando compensação à UFF pelo que ela faz. O orçamento da UFF deve estar em torno de R$ 3 bilhões, mas grande parte vai para pagamento de pessoal. O custeio deve estar em torno de R$ 180 milhões”, pontuou.

Enquanto isso, a instituição segue buscando formas de impactar positivamente na vida da população por meio das atividades de extensão. Salles afirmou que isto estará entre suas prioridades caso eleito.

“Brigamos para a extensão entrar na grade curricular. A UFF é fortíssima em extensão. Quando tivemos aquelas tragédias, como a do Morro do Bumba, em Niterói, e as chuvas em Nova Friburgo, nós mandamos as equipes preparadas para atender à população dentro de um projeto de ensino, pesquisa, extensão e assistência. A UFF tem que sair de dentro de seus muros e ir para as comunidades”, disse.

“As parcerias vão se formando por si só. O prefeito, querendo ou não, o governador, querendo ou não, as parcerias vão avançando. Nós vamos colocar toda nossa extensão para trabalhar. Só dessa forma a UFF vai ser reconhecida e defendida pela sociedade”, completou.

Manutenção

O candidato fez críticas à atual política de manutenção da UFF e lembrou que os ônibus universitários, conhecidos como “BusUff”, utilizados até hoje foram adquiridos durante sua gestão, há cerca de 10 anos. Defensor do ensino presencial, Salles vê de maneira positiva o uso do ensino á distância (EAD) como ferramenta auxiliar ao aprendizado.

“A UFF expandiu. Nós entregamos 25 prédios em oito anos. O grande problema hoje da universidade é a manutenção. Qualquer prédio do Gragoatá está em condições de miséria. Todos os ônibus do BusUff foram comprados na nossa gestão há mais de 10 anos e não têm acessibilidade. O PDI poderia elencar prioridades. Se tem pouco recurso, tem que ter para manutenção”, disse.

Ainda de acordo com o ex-reitor, será criada uma pró-reitoria voltada à integração das cidades do interior onde a UFF está instalada. Em sua análise, os campi fora de Niterói têm convivido, nos últimos anos, com sensação de abandono.

“Fizemos o primeiro passo, que foi levar a UFF para oito municípios e hoje o avanço está paralisado. Os campi do interior se sentem abandonados. Vamos criar a pró-reitoria de integração. Alguém vai ser indicado, da própria unidade fora de sede, para fazer a integração da UFF toda com eles. Fazíamos isso com a reitoria interessante. Hoje não se faz mais isso”

Gestão da pandemia

A Chapa 3 foi elogiosa à condução da UFF durante o auge da pandemia da Covid-19. A professora Izabel, que pertence à área biomédica, destacou a parceria entre a reitoria da universidade, o Instituto de Biologia e a Prefeitura de Niterói para ampliar a testagem.

“A pandemia nos pegou de surpresa, mas a universidade fez um trabalho de assistência com testagem para toda a comunidade de Niterói. Foi feita uma parceria entre a Reitoria, Prefeitura e o Instituto de Biologia. Nós conseguimos orientar as pessoas positivas. Foi um projeto muito extenso que deu certo. A universidade teve um papel de destaque no combate à pandemia. As aulas ficaram remotas e nós tivemos que reaprender”

Prioridades

Quando perguntado sobre que ações gostaria de realizar, que não foram colocadas em prática durante os oito anos em que esteve à frente da Reitoria, Roberto Salles disse que a prioridade será dar sequência a obras iniciadas em seu mandato e que ainda não teriam sido encerradas. Entre elas estão os prédios das faculdades de Química, Farmácia e Medicina.

“Primeiro temos que terminar o que nós iniciamos. Ficaram cinco obras, uma foi entregue e temos que entregar as outras quatro. Inclusive, no Instituto de Química, havia parceria estratégica com a Petrobras e era o único prédio ecologicamente inteligente da universidade. Está paralisado desde quando saí. Até o último dia em que eu estava lá tinha operários trabalhando. Falta também o prédio da Faculdade de Medicina e o da Farmácia”

Operação da Polícia Federal

Em fevereiro deste ano, a UFF foi alvo de operação da Polícia Federal na qual era investigado um suposto desvio de verbas, no valor de R$ 3,7 milhões, entre os anos de 2011 e 2015. Durante boa parte desse período, Roberto Salles era o reitor. Entretanto, ele ressaltou jamais ter sido notificado de qualquer investigação que o tivesse como alvo.

“Acho que tem que ser esclarecido o que aconteceu. Dizem que a denúncia foi em 2014 e a pessoa que foi envolvida, que eu não tive conhecimento real, continuou na gestão seguinte. Eu, pelo menos, não fui notificado em nada, minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União nos oito anos e estamos aguardando o desdobramento. Nós sempre aplicamos princípios constitucionais que regem a administração pública. Nunca tive nenhum problema. Certa época autorizei que a PF quebrasse meus sigilos bancário, fiscal e telefônico”, finalizou.

