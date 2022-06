Atual reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega busca mais um quadriênio à frente da instituição. Ele é candidato da Chapa 1, batizada como “Mais Juntos pela UFF”. Em entrevista ao jornal A Tribuna, ele fez um balanço de seu atual mandato e explicou o que gostaria de fazer em uma eventual próxima gestão, que não tenha realizado na atual.

Em relação aos concorrentes, Wilson Madeira Filho (Chapa 2) e Roberto Salles (Chapa 3), Nóbrega afirmou que “um não conhece a UFF” e outro “conhece uma UFF de um passado que não existe mais”, sem, contudo, citar nominalmente os demais concorrentes. Outros pontos abordados pelo reitor foram a administração do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) e o Morro do Gragoatá.

Hospital Universitário Antonio Pedro

Perguntado sobre quais iniciativas têm tomado em relação às reclamações de servidores sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Nóbrega preferiu, inicialmente, elencar ações realizadas na unidade de saúde durante a pandemia da Covid-19. No que diz respeito as dificuldades de gestão, o reitor afirmou a fonte do problema não é a Ebserh. De acordo com Nóbrega, o custeio anual do HUAP está na casa de R$ 50 milhões.

“Nós tivemos dois anos e meio de pandemia. O hospital prestou um serviço de altíssima relevância. Ele é um hospital de média e alta complexidade e teve um papel de retaguarda. Ele é administrado num contrato de cooperação em gestão compartilhada. Há dificuldades de financiamento da saúde pública de um modo geral. A Ebserh é um dos elementos que precisam de análise. A fonte do problema não é a empresa”, disse.

Na sequência, Nóbrega afirmou que a capacidade máxima de leitos do HUAP é de 265 leitos, estabelecida desde 2007. Atualmente, apenas 112 estão ativos. O atual reitor é o único entre os candidatos ao cargo que não falou em rescindir o contrato com a Ebserh. Entretanto, admitiu que o papel da empresa tem sido insuficiente. Para ele, a solução mais prudente é usar instrumentos institucionais, como levar o caso à Câmara de Conciliação, para resolver os problemas administrativos do hospital.

“Nossa avaliação é de que o papel da Ebserh é insuficiente. Lutamos para que tenha a contratação do número necessário de profissionais para a abertura de todos os leitos possíveis. O atendimento ambulatorial tem crescido e a participação na Região Metropolitana II aumentou. Não existe fórmula mágica. Precisamos trabalhar com a realidade colocada. Uma situação de ruptura não avalia o dia seguinte”, prosseguiu.

Nóbrega também se opôs à alegação de que a “emergência do hospital está fechada”. Em sua análise, o que aconteceu em 2006 foi a mudança de perfil para uma unidade referenciada, com atendimento sendo regulado pelo Sistema Único de Saúde. Entretanto, o reitor afirmou que a regulação funciona de forma “perversa”. Ele usou como exemplo quando tentou fazer com que exames fossem realizados imediatamente após as consultas, em caso de haver necessidade médica.

“A emergência não está fechada. Se tornou referenciada. É assim no Brasil inteiro. A gente quer que os hospitais estejam preparados para receber os problemas, por isso que o SUS é um ótimo sistema. Um dos grandes problemas é o sistema de regulação, que é perverso. Tentei fazer um investimento em exames para o paciente atendido aqui. O MP não permitiu, dizendo que eu estava criando uma fila paralela à do SUS. O problema é muito mais complexo”, prosseguiu.

Ponto biométrico e carga horária

Entidades sindicais afirmam que a implantação do ponto biométrico impede que seja cumprida uma carga horária de 30 horas semanais. O reitor rebateu e disse que, segundo o Regime Jurídico Único, a carga prevista é de 40 horas, salvo em casos específicos, como em setores que trabalham em dois turnos ou quando há redução salarial.

“Existia um hábito informal de que todos os servidores trabalhavam 30 horas (semanais). O MP começou a ver propagandas do sindicato. No Regime Jurídico Único está escrito que o regime é de 40 horas. Existe a possibilidade de redução [da carga] com redução salarial ou em casos com características específicas. O sindicato tenta dizer que a universidade como um todo atende a isso. Não posso simplesmente colocar no sistema porque não aceita, não está na lei”.

Entretanto, o reitor afirma que a universidade tem oferecido opções além do ponto biométrico, como o login em computador ou smartphone, além do Programa de Gestão, a fim de dar respaldo jurídico ao teletrabalho. Além disso, Nóbrega afirmou que assinou portarias a fim de flexibilizar, sem redução salarial, a carga horária de 30 horas para setores administrativos e acadêmicos que funcionam 12 horas por dia.

“A UFF foi condenada a implantar o registro eletrônico. Apelamos a tribunais superiores, mas não houve provimento. Testamos um ponto com login no computador e, em paralelo, existia um pregão com as máquinas. Recebemos parecer de força executória e não estava funcionando. Recebi multa pessoal e a universidade foi multada. Tivemos que implantar as máquinas, mas desenvolvemos, desde então, o ponto eletrônico não biométrico”. completou.

Política e extensões

O reitor se mostrou contrário ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), com o qual afirmou que o diálogo é inexistente. Além disso, Nóbrega criticou os ministros da Educação que passaram pelo atual governo: Ricardo Vélez Rodríguez, Abraham Weintraub e Milton Ribeiro. A única exceção foi para o atual, Victor Godoy Veiga. Para driblar a falta de diálogo, a alternativa encontrada foi estreitar laços com funcionários de carreira do MEC.

“A política econômica do governo não privilegia o ensino superior, ciência e tecnologia. Temos um desfinanciamento mais agudo do que vinha acontecendo desde 2014. Todos os ministros anteriores foram extremamente agressivos e nós reagimos. A UFF é uma das lideranças para que esse sistema se reverta. O diálogo é inexistente com o presidente, com os ministros têm sido ruidoso, mas a gente estabeleceu uma relação muito profissional com os escalões inferiores”, explicou.

Sobre a relação com outros entes da federação, como prefeituras e o Governo Estadual, Nóbrega teceu palavras elogiosas. Com o Estado, ele destacou a parceria para a construção de uma usina fotovoltaica em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, numa fazenda da Faculdade de Veterinária. Outra medida enumerada pelo reitor foi o Plano de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) junto com o, município de Niterói.

“Nossa atuação é cooperada com o Governo Federal, municípios e estados. Entregamos um prédio em Macaé que era devido à UFF há 30 anos com diálogo com a Prefeitura Municipal. Niterói é um exemplo mais exuberante ainda, com o prefeito e seus secretários. Temos muitos exemplos concretos, como o Cinema Icaraí. Há também o PDPA, com investimento de R$ 25 milhões. Atendemos a objetivos estratégicos do município em várias áreas”, afirmou.

Orçamento

“A universidade cresceu e o orçamento diminuiu”, assim o reitor define a atual situação orçamentária da UFF. Nóbrega destacou que o dinheiro disponível para investimentos é menos da metade daquilo considerado ideal. Contudo, ele destacou que, atualmente, a universidade não possui dívidas. Para pleitear mais recursos, ele frisou que é preciso brigar politicamente, como quando a UFF se posicionou de forma contrária à Proposta de Emenda Constitucional que poderia estabelecer a cobrança de mensalidades em universidades públicas.

“As universidades federais são financiadas pelo Governo Federal, modelo de sucesso no Brasil. O orçamento vem sendo diminuído ano a ano. Neste ano é um pouquinho maior que no ano passado, mas menor que 2019. O governo anunciou um bloqueio de R$ 27 milhões de um total de R$ 135 milhões no discricionário. Se nós quisermos fazer todos os investimentos de novos prédios e financiar novos projetos, o ideal seriam R$ 300 milhões”, enumerou.

Gestão da pandemia

Em relação à gestão da pandemia da Covid-19, o reitor enumerou medidas que foram tomadas, tais como permitir ao aluno trancar disciplinas a qualquer momento; empréstimo de chromebook e chips de conexão a todos em situação de vulnerabilidade; bibliotecas digitais gratuitas; orientação aos professores; reajuste e prorrogação de bolsas. Ele também elogiou o diálogo com o Diretório Central Estudantil (DCE).

“Fomos liderança o tempo todo nas adaptações. Quando teve o primeiro caso no Brasil, determinei que não retornaríamos à atividade presencial. Alguns falavam ‘vamos esperar’, mas eu falei ‘isso vai demorar’. Foi feito um trabalho republicano para construir toda uma lógica. Tomamos atitudes que tiveram como prioridades os concluintes. Fomos a universidade federal que mais graduou durante a pandemia. O diálogo com o DCE foi fundamental”, disse.

Operação da Polícia Federal

Em fevereiro deste ano, a UFF foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga suposto desvio de R$ 3,7 milhões em verbas, que teriam ocorrido entre os anos de 2011 e 2015, portanto antes do mandato de Nóbrega. O reitor afirmou que vê de maneira positiva que existam investigações e aproveitou para cutucar as chapas concorrentes na eleição deste ano.

“Nós somos investigados e vigiados 24 horas por dia. Os sistemas hoje são transparentes. Não existe caixa preta. Uma chapa não conhece a universidade e outra conhece uma universidade de um passado que não existe mais. A Lei de Acesso à Informação tem 10 anos. Meus prepostos e eu nunca fomos notificados de nada, mas nós damos apoio. Achamos bom que isso aconteça. Estou esperando o inquérito”, disse.

Morro do Gragoatá

O Morro do Gragoatá, uma área de quarenta mil metros quadrados que fica junto ao campus da Praia Vermelha, em Niterói, está no epicentro de uma disputa entre a instituição e uma empreiteira. O reitor é enfático ao afirmar: “o morro é nosso”. Ele ainda disse ser contra a especulação imobiliária e alegou que a UFF possui projetos para o espaço.

“Isso é um processo da década de 1970. Aquele morro fez parte de um processo de aterramento daquele campus. Tem uma confusão histórica muito grande. Quando a UFF recebeu aqueles terrenos recebeu aquele imbróglio junto. Mais recentemente um juiz daqui de Niterói decidiu dar um destino a isso. Nossa posição é que o morro é nosso. Está dentro do nosso campus, temos projetos para ele, somos contra a especulação imobiliária ainda mais num espaço daquele”, enfatizou.

Uma das propostas para o local é a criação de um observatório de sustentabilidade urbana, em parceria com a Prefeitura de Niterói. Sobre o imbróglio jurídico, o reitor disse que a decisão mais recente estabelece a propriedade do espaço para a UFF, contudo foi estabelecido o pagamento de uma indenização à empreiteira. A União recorreu, mas, ainda de acordo com o reitor, caso seja necessário realizar o pagamento quem o fará é a União.

“Nós ficamos muito satisfeitos porque nossa manifestação talvez tenha influenciado a decisão de que a área é da UFF. Mas foi determinado o pagamento de uma indenização a empresa, que tinha uma documentação falha, mas tinha alguma coisa. Tem o pagamento de uma indenização e isso vai se transformar num precatório. A Advocacia-Geral da União apelou e a gente está esperando o Tribunal de Justiça decidir. Enquanto isso começamos a pensar num projeto de proteção e uso sustentável daquela região”, completou.

Outras unidades

Além de Niterói, a UFF possui unidades acadêmicas e fazendas em outras cidades do estado, além de Oriximiná, no Pará. Nóbrega prega que os campi tenham maturidade institucional a fim de administrar os recursos destinados a eles. Entre as iniciativas postas em prática em sua gestão ele elencou a viabilização de um terreno para moradia em Volta Redonda; entrega de moradia em Angra dos Reis, entre outras.

“Nós temos por princípio a atitude de prover as condições para que todos os campi tenham maturidade institucional, inclusive de interação regional. A gente precisa prover a estrutura física, o que não foi feito no passado, quando havia recurso. A partir da nossa administração, estamos provendo isso. Em Angra dos Reis entregamos moradia, articulada por meio de emenda parlamentar. Em Macaé entregamos o prédio com a articulação com a Prefeitura, em Campos estamos entregando duas torres”, elencou.

Conselho Universitário

O atual reitor demonstrou orgulho ao afirmar que possui apoio da maioria do Conselho Universitário.

“O conselho tem 99 membros e é sempre muito plural e diversificado. Realizamos todas as reuniões, inclusive remotas. Sempre tratei todos os conselheiros e conselheiras com deferência. Conquistei o respeito de todos. Não escapamos de nenhum assunto. Fiz as comissões. Não procrastinei decisões. Não fiquei usando da posição para atrapalhar, quero que venham as diferenças para que a gente se enriqueça”, orgulhou-se.

Balanço

Por fim, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega disse que o balanço de seu mandato é positivo. Para ele, a UFF saiu do auge da pandemia da Covid-19 mais forte do que quando entrou.

“O orgulho é de que a universidade sai melhor do caos. Ter colaborado para que, ao contrário do que se podia esperar, todos esses problemas fizeram com que a UFF seja uma universidade ainda melhor. O que não consegui fazer e gostaria de ter feito é ter feito mais, mais rápido. A universidade tem muito passivo. Se não tivesse a pandemia, as pessoas hoje teriam uma condição melhor. Não acho que tenha sido por falta de empenho”, finalizou.

Por que devo ser reitor da UFF?

FOTO: Reitor da UFF concedeu entrevista ao jornal A Tribuna – Vitor D’Ávila