Eleições: “O ódio vem sendo alimentado e estimulado”, diz psicanalista

A comunicação está ligada a vida, porém nem sempre é fácil manter um relacionamento empático, pois apesar de sermos semelhantes como espécie cada um de nós traz em si uma série de características específicas, tornando-nos seres únicos. Mas em época eleitoral com os ânimos a flor da pele como trabalhar esse mix de sentimentos e acontecimentos?



Considerar que cada um tem um jeito de pensar, agir, opiniões distintas que precisam ser respeitadas. No entanto, a todo momento tomamos conhecimento de episódios de agressões políticas, e até assassinatos no Brasil.

Segundo a psicanalista Naira Sampaio, que é mestre em Saúde Coletiva pela UERJ, a grande questão das reações de impulso se deve ao fato da não admissão do diferente. “O diferente é visto como ruim, errado…, pois nos obriga a refletir e questionar a nós mesmos, o que a maioria não quer. Preferem permanecer no seu lugar de conforto.”



Nesta semana as notícias de violência entre pessoas de partidos diferentes tem aumentado, e levado insegurança e ansiedade a muita gente. Se há uma explicação razoável, Naira diz que o ódio foi sendo alimentado e que “em relação às eleições a questão é mais complicada, pois o ódio foi sendo estimulado. A discussão de ideias deixou de existir e no seu lugar passou-se a discutir e agredir pessoas.”



Para lidar com essa ansiedade, agitação e agressividade, a psicanálise pode ser um caminho, pois comprovadamente há décadas ela ajuda o indivíduo, através da palavra, a trabalhar a angústia existente em cada um, possibilitando a exteriorização e elaboração dos seus afetos.



Para a psicanalista “a angústia, o vazio fazem parte da existência humana. Fundamental aprendermos a conviver com a falta e a incompletude do próprio existir. Portanto, não devemos obstruir toda e qualquer dor, como o luto, a tristeza, com remédios, pois a medida que lidamos com a dor nos tornamos mais fortes para enfrentarmos outras que virão. Viver é isso, alegrias e tristezas que se alternam.”



Portanto, a vivência da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, o saber comunicar e a busca por cuidar da saúde mental podem aumentar significativamente as chances de criar situações favoráveis para haver um bom entendimento. Em outras palavras, aceitar o outro como ele é; respeitar seus pontos de vista e compreender que o outro tem todo o direito do mundo à sua singularidade, sem que precise mudá-la.