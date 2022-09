Eleições no estado do Rio vão mobilizar mais de 70 mil agentes de segurança

A solicitação de reforço para as eleições 2022, neste primeiro turno que ocorre no próximo domingo (2), teve um aumento considerável, mais que o dobro comparado ao pleito de 2018.Um total de 167 cidades pediram auxílio para garantir a realização da votação.

Esse reforço batizado de “Operação Eleições 2022”, contará com a atuação coordenada de efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e forças federais conforme previsto na legislação desde 1965.

Rio de Janeiro – Forças Armadas iniciam operação especial para os Jogos Olímpicos Rio 2016, e ocupam pontos estratégicos da zona sul da cidade (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Pela regra, cabe aos TRE’s (Tribunais Regionais Eleitorais) encaminhar os pedidos indicando os locais ao TSE que, quando aprova, repassa para o Ministério da Defesa. Esta será a quinta vez que uma eleição no estado contará com esse apoio.

O desembargador Elton Leme, presidente do TRE-RJ, explicou que “o objetivo é fortalecer a retaguarda. Em julho foi criado o Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi) do TRE-RJ, com objetivo de prevenir e reprimir condutas criminosas e contribuir para uma eleição em condições de normalidade. Uma ação de garantia de votação e apuração, uma operação coordenada pela Justiça Eleitoral”.

Estão previstos 70 mil agentes de diferentes forças e níveis federativos, atuando nas eleições no Estado do Rio. Integram a ação o gabinete o Comando Militar do Leste, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Ministério Público do Rio de Janeiro, Procuradoria Regional Eleitoral, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Guarda Municipal.

A Polícia Federal disse em nota que a atuação no que se refere à polícia judiciária, esta ficará a seu cargo prioritariamente e, supletivamente, à Polícia Civil de cada Estado. Também reforçou que utilizará todo efetivo disponível nos diversos cargos, pois a segurança e lisura no pleito é prioridade do órgão, mas não informou o quantitativo em exercício no dia.

“Em consonância com a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública -DNAISP, com o escopo de assegurar a segurança e tranquilidade do pleito eleitoral, bem como de todos os envolvidos, a intitulada “Operação Eleições 2022” contará com a atuação coordenada de efetivos da Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal (se for o caso), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros etc, sendo que a segurança ostensiva e presencial nos locais de votação ficará, principalmente, a cargo das Polícias Militares”.

