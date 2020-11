Eleições: Niterói terá esquema especial no trânsito

A NitTrans montou uma operação especial de trânsito para o dia das eleições. No domingo (15), as ruas no entorno da 199ª Zona Eleitoral, no Centro de Niterói, serão interditadas entre 00h e 21h, por solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.



As alterações serão no Centro com a interdição da Rua Visconde de Sepetiba no trecho entre a Avenida Ernani do Amaral Peixoto e a Rua Coronel Gomes Machado. A Rua Gomes Machado ficará fechada ao trânsito entre a Visconde de Sepetiba e a Rua Professor Valdemir Alves Machado.

Estarão a disposição auxiliando na orientação do trânsito em pontos estratégicos da cidade cerca de 30 agentes e operadores, além de oito moto-patrulhas e cinco viaturas operacionais. Os bairros do Barreto, Centro, Fonseca, Largo da Batalha e Largo do Marrão contarão com mais agentes e operadores de trânsito do que nos domingos cotidianos.



O tráfego de ônibus será permitido na Avenida Beira Mar, em Itacoatiara, e na Avenida Professor Carlos Nelson Ferreira Santos, em Camboinhas, nos dias 14, 15, 28 e 29 de novembro, para entrega e recolhimento das urnas eletrônicas.