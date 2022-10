Eleições 2022: especialistas avaliam riscos para a democracia brasileira

Dúvidas de Bolsonaro sobre lisura do processo eleitoral tensionam as instituições

Por Saulo Andrade

Nos últimos dias, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), vem alardeando, na mídia, que há uma espécie de “boicote” de rádios do Norte e do Nordeste, no que se refere às inserções de propagandas eleitorais de sua coligação. Para alguns analistas, esta já é uma forma que Bolsonaro tem para iniciar levantes e criar um clima de tensão, juntos aos seus correligionários, semelhante ao que fez Donald Trump, em janeiro de 2021, no Capitólio, nos Estados Unidos.

Fato é que, durante todo o mandato – e, ainda mais agora, com a estabilização dos números das principais pesquisas de intenção de voto –, Bolsonaro fez com que pairassem constantes dúvidas sobre a lisura das eleições e, por consequência, à estabilidade das instituições brasileiras. Mas, a depender do resultado do pleito, há, de fato, clima real para golpe de Estado? A democracia brasileira está correndo riscos?

De acordo com o cientista político Márcio Malta, os mais recentes movimentos de Bolsonaro foram “um tiro no pé”. Ele crê que se trata de uma tentativa de associar a eleição a uma possível fraude. “Isso cola com a base dele, num movimento para dentro, mas não consegue agregar novos apoiadores”, disse.

O estudioso acredita que as “reiteradas mentiras” de Bolsonaro acabam fazendo com que haja um efeito contrário. Ou seja: mesmo com tudo sendo mostrado e comprovado, como o demonstraram os conteúdos das rádios – acerca da veiculação da propaganda da coligação -, os bolsonaristas já querem, previamente, “acreditar em algo já desenhado, que venha a ter resultado posterior, em termos de questionamento por parte da base do atual presidente”.

Na avaliação do cientista político, percebe-se que, antes do resultado oficial, o que pode haver é um tensionamento. Isso porque a coligação de Bolsonaro está recrutando as pessoas para serem fiscais das urnas, o que cria esse tipo de clima. “As pesquisas divulgadas nesta reta final não são favoráveis a ele. Então, os bolsonaristas devem estar ainda mais tensionados. Mas não acredito que, até o resultado, por volta das 20h, haja algum tipo de movimentação, no sentido de tentar “melar” as eleições”.

Malta acrescenta, ainda, que tal qual ocorreu em outros países que tiveram eleições apertadas, até o resultado ser homologado, em dezembro, haverá “um clima temeroso” no Brasil. Ele pondera, entretanto, que o mundo acompanha o país. “Diversas personalidades públicas, inclusive internacionais, estão declarando apoio a Lula, justamente por conta desse receio de golpe de Estado. Há um risco para a democracia brasileira”, concluiu.

O professor do Departamento de História da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Rafael Araújo também pensa que a temática de se colocar as inserções do Norte e do Nordeste como um problema, no sentido de se alegar boicote nas eleições, pode ter repercussão apenas entre eleitores bolsonaristas. Segundo Araújo, a fração mais radicalizada pode dar algum eco às alegações de Bolsonaro. “Caso Bolsonaro perca, a insurreição é uma possibilidade. Dentro de setores mais radicalizados do Bolsonarismo, pode ser que tenhamos movimentos e atividades de rua ou algo que assistimos nos Estados Unidos, em janeiro de 2021”, compara o historiador.

O acadêmico destaca, entretanto, que a possibilidade de golpe de Estado “não é real”, porque se fazem necessárias algumas condicionantes, como o apoio de frações majoritárias da burocracia estatal, dos Poderes Judiciário, Legislativo e, em especial, das Forças Armadas; além de segmentos da própria sociedade civil e da burguesia. “Não vejo um movimento alinhado com Bolsonaro para isso. Policias estaduais (Militar e Civil); grupos vinculados a áreas dominadas por milícias; uma fração dos evangélicos, mais alinhada ao bolsonarismo, e uma classe média identificada com Bolsonaro podem tomar a frente do movimento de levante”, ressaltou.

Golpe militar

Rafael Araújo salienta que há muita divisão dentro das forças armadas. Ele se arriscou a dizer que, dentro do militarismo, o setor disposto a impor um golpe é “minoritário”. O historiador não acredita que haja, “por parte deles”, um sentimento hegemônico de ruptura institucional. “Falo isso há muito tempo, mesmo nos momentos de maior tensão da política nacional, em 2020 e 2021, por conta da pandemia. Há um setor minoritário que pode apoiar uma insurreição, como os que estão com sete mil cargos comissionados, na estrutura federal”, analisou.

Novo Capitólio

Ainda de acordo com Rafael Araújo, estamos vivendo um fenômeno como o que ocorreu nos Estados Unidos, em países europeus e sul-americanos, de corrosão das instituições democráticas e de ascensão de lideranças que jogam contra a democracia e as instituições. Na avaliação dele, neste momento histórico, os atores de peso da política nacional estão favoráveis à normalidade democrática. “Podemos assistir um risco para que a legitimidade das instituições democráticas se corroa ainda mais. Há, porém, um movimento contrário: amplos setores da sociedade defendem o Estado Democrático de Direito. Se pensarmos eleitoralmente, a própria frente ampla que o Lula reuniu no segundo turno é expressão disso”.

Ele destaca, porém, que teremos de conviver, durante muito tempo, na política brasileira – tal qual ocorre no Peru, com o Fugimorismo, e no Chile, com o legado da ditadura Pinochet -, com o fenômeno do bolsonarismo.

“Não acho que, se Bolsonaro perder, o que ele reuniu se disperse. O presidente conseguiu o que nenhum político de direita fez: reorganizar a direita e a extrema direita brasileira, que se fragmentou com o fim da ditadura civil-militar do Brasil”.

O cientista político Guilherme Carvalhido também tranquiliza quem defende a democracia. De acordo com ele, “a questão das inserções pode ser uma das justificativas de uma eventual derrota”, mas não há clima social nem institucional para insurreições e golpe de Estado bolsonarista. “Os riscos são pequenos. As instituições estão funcionando no país, mesmo com alguns setores da sociedade desejando mudanças em algumas regras”, refletiu.