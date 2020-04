Eleições 2020: secretários de Niterói deixam a pasta

Com o calendário eleitoral de 2020 mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que só se manifestará sobre o adiamento das eleições após a posse do futuro presidente do órgão, Luiz Roberto Barroso, que acontecerá no dia 19 de maio, por ora toda as articulações nos municípios dependem de datas importantes, como a de amanhã (3) que é a data limite para filiação partidária de quem pretende ser candidato em outubro.

Com isso, secretários municipais que têm interesse em disputar um cargo eletivo precisam deixar seus cargos até esta data. Em Niterói, as movimentações estão a todo vapor. Ontem, teve início a exoneração de dois nomes do primeiro escalão do governo Rodrigo Neves (PDT) exonerados: Luiz Carlos Gallo (Cidadania) da pasta da Secretaria de Esporte e Fabiano Gonçalves (mesmo partido) da Administração.

Eles não são os únicos e outro nome vai aparecer exonerado no Diário Oficial também para respeitar a legislação eleitoral ainda vigente. É o caso do secretário de Habitação, Beto da Pipa (PL).

O vereador Gallo retorna à Câmara Municipal no lugar de Paulo Henrique (Cidadania), após período como titular da pasta de Esportes e disse que em sua volta vai ajudar o prefeito Rodrigo Neves a aprovar pautas na Casa Legislativa. No lugar dele, assume Robert Robert Voss, que havia sido seu chefe de gabinete na Câmara era seu subsecretário.

Também na Prefeitura, o ex-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói) deixa a pasta de Administração e reassume a vice-liderança da Federação da CDL Rio, pois ele é suplente dos vereadores Renato Cariello (PDT) e Ricardo Evangelista (Republicanos) que estão no mandato. No lugar dele, assume o atual presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira.

“Hoje finalizei um ciclo de 39 meses à frente da Secretaria Municipal de Administração de minha querida Niterói. Ganhei na gestão pública uma grande experiência, um enorme aprendizado e realizei muitas entregas ao querido povo niteroiense. Agora, chegou a hora de iniciar um novo e importante ciclo. Que a Benção de Deus esteja sobre mim e sobre minha família. Que 2020 seja um ano de superação e de Glória para todos. Vamos em frente”, disse Fabiano Gonçalves.

Já Luiz Vieira falou da honra de ser lembrado pelo prefeito.

“Vamos dar continuidade ao trabalho do Fabiano, mas agora, mais do que nunca dar atenção especial ao momento que estamos vivendo devido a crise com a pandemia. Fabiano é um grande líder, sei da responsabilidade do cargo e farei de tudo para o bem da população niteroiense”, disse Vieira.