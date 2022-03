Eleição para novo presidente da CBF é suspensa pela Justiça

Prevista para esta quarta-feira (23), a eleição do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi suspensa pela Tribunal de Justiça de Maceió. A ação foi movida por Gustavo Feijó, um dos vice-presidente da entidade, que mora no Rio de Janeiro, mas que tem domicílio político na capital alagoana. O dirigente é opositor à Ednaldo Rodrigues, atual presidente interino e candidato único do pleito.

Mais cedo, uma equipe de reportagem da Tribuna esteve na sede da entidade máxima do futebol brasileiro. O auditório da local estava sendo preparado para a votação que ocorreria amanhã (22).

Além disso, em caso de descumprimento pela CBF, uma multa diária de R$ 50 mil deverá ser paga. A confederação foi informada na noite desta terça-feira (22).

A decisão é do juiz Henrique Gomes de Barros Teixeira, da 1ª Vara Cível de Maceió, que também anulouas modificações promovidas pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O acordo foi assinado entre o Ministério Público do Rio e a CBF, que alterou as regras eleitorais da entidade, no último mês.

“Defiro a medida de urgência requerida, no sentido de determinar que a confederação brasileira de futebol CBF suspende eleição convocada para o dia 23/1 3/2002 e ainda abstenha de anular as deliberações da assembleia geral extraordinária datada de 23/0 3/2017 bem como eleição ocorrida em 17/0 4/2018, ficando, ainda, impedida de afastar o autor, Gustavo Dantas Feijó, do cargo de vice-presidente da CBF até ulterior determinação deste juízo”, diz trecho da sentença veiculado pelo GE.

O argumento de Gustavo Feijó, é que teve seu direito como vice-presidente atingido ao não ter sido ouvido no acordo com o Ministério Público. Além do mais, ele sustenta que a convocação da eleição sem a participação dos clubes de futebol feminino é contrária à lei. Os mesmos pedidos já haviam sido negados em outras ações ingressadas no Tribunal de Justiça do Rio.