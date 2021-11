Eleição na OAB: candidatos votam e fazem corpo-a-corpo

Os candidatos à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói, Cláudio Vianna e Pedro Gomes, compareceram para votar ainda durante as primeiras horas da eleição, nesta terça-feira (16). Após votarem, os candidatos percorreram ruas do Centro da cidade e fizeram corpo-a-corpo com eleitores.

Vianna, que votou no prédio da OAB-Niterói, adotou um tom mais cauteloso e afirmou que irá esperar o resultado da votação antes de divulgar planos para uma eventual nova gestão. Ele é candidato à mais um triênio à frente da ordem. O advogado afirmou estar confiante e ressaltou que a condução de sua campanha se baseou na tranquilidade e apresentação de propostas.

“Estamos muito confiantes. Conduzimos nossa campanha com tranquilidade, transparência e apresentamos nossas propostas. Quando a campanha é conduzida dessa maneira, nossos propósitos com certeza são recepcionados pelos nossos colegas advogados e advogadas. Por uma questão de cautela, vamos aguardar às 17h o fechamento. Por enquanto fica a nossa esperança”, disse Vianna.



Após votar, candidatos fizeram corpo-a-corpo – Fotos: Marcelo Feitosa

Já Pedro adotou um discurso otimista. Ele afirmou estar confiante de que será o novo presidente da OAB-Niterói, Ele ressaltou a estrutura de conselho montada por ele para um eventual mandato e, além disso, frisou que a receptividade dos eleitores durante a campanha tem sido positiva.

“Eu sou otimista. Estou vendo que a recepção á chapa 2 é muito boa. As pessoas estão convictas porque a estrutura de conselho que eu montei é muito boa, com pessoas conhecidas tanto no meio acadêmico quanto no meio jurídico. São advogados realmente militantes e são professores. As pessoas têm me cumprimentado e falado que votaram em mim. Tenho absoluta certeza que vou vencer a eleição”, afirmou Gomes.