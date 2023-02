Eleição na Assembleia Legislativa cria racha governo Cláudio Castro

Governador e líder PL na Câmara apoiam candidatos diferentes da legenda

A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) começou a provocar rachas internos no governo Cláudio Castro. O PL, partido do governador terá duas candidaturas e Altineu Côrtes, atual líder da sigla na Câmara dos Deputados e sua ala resolveram apoiar a candidatura do deputado estadual Jair Bittencourt (PL) contra o nome preferido do governador, Rodrigo Bacellar (PL), atual secretário de Governo.

Na movimentação de prováveis votos para a eleição, que acontece amanhã, dia 2, a chapa encabeçada por Jair Bittencourt já conta 40 dos 70 votos da Alerj. Já Bacellar reuniu 35 nomes num almoço no Palácio Guanabara, inclusive com a presença de Castro, segundo informações da coluna de Berenice Seara, do EXTRA.

Outro nome que teria ajudado a Jair é de André Ceciliano. O parlamentar teria sido nome decisivo para articular com Waguinho a viabilidade do nome de Jair. Pesa a seu favor o negociou a dívida do RJ com o governo federal e futuros investimentos no Estado. Ambos estão prestigiados com o presidente Lula. Apesar da preferência de Castro por Bacelar, o grupo teria obtido do governador a promessa de não envolvimento na eleição. O adversário de Bacellar em Campos, o prefeito da cidade Wladimir Garotinho também seria nome importante no apoio a Jair.



O PT havia antes sinalizado com um apoio a Bacellar, mas a aliança começou a ruir depois que o partido foi ignorado em seu pleito para assumir a Primeira Secretaria da Alerj, considerado um cargo estratégico por gerir recursos da Casa.



Bacellar deve manter o apoio de uma parte da bancada do PL. Na segunda-feira, ele recebeu o endosso dos deputados Dr. Deodalto e Valdecy da Saúde, ambos do PL, e de Val Ceasa (Patriota). Quem também promete apoio é o MDB, do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, cujo irmão, Rosenverg, foi indicado por Bacellar para a Primeira Secretaria em sua chapa. Reis criticou a candidatura de Bittencourt.