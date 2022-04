Eleição do Jurujuba Iate Clube é vencida pela oposição

Conselheiros do Jurujuba Iate Clube reelegeram no último domingo (10), o novo Comodoro e vice para a gestão até 2024. Manoel Fernandez e Rene Moynier venceram o pleito pela chapa “Nós Somos JIC”, com 144 votos, do total de 282 votantes.

A chapa vencedora prometeu o retorno do restaurante do clube, assim como obras de estruturação no píer. Em contato com A Tribuna, o comodoro Manoel Fernandez disse que o resultado já era esperado, por causa do racha que ocorreu com a chapa Novo Rumo. No entanto, a votação expressiva surpreendeu, e Fernandez afirmou que a confiança será retribuída durante a gestão.

“Era uma vitória praticamente esperada. A chapa ‘Novo Rumo’ rachou e se dividiu. Isso acabou enfraquecendo a chapa eles e aumentou a nossa vitória”, destacou o comodoro, que apontou para a soma do resultado das outras duas chapas, o que não chega no número absoluto que elegeu a oposição.

“Agora, para a nossa gestão nós estamos planejando a reconstrução do nosso cais, para que as embarcações possa ficar no pernoite; voltar com o restaurante do clube, para que possa atender aos sócios e aos visitantes. Atualmente, é um provisório que existe lá; e obras estruturais no píer, trocar uma estrutura metálica no galpão 1”, disse que Manoel.

Além da votação para escolher o novo comodoro, o Jurujuba Iate Clube também precisou decidir os 15 conselheiros titulares, e 15 suplentes, para o próximo quadriênio, assim como três conselheiros fiscais seus suplentes.

Foto: Vista aérea do Jurujuba Iate Clube – Divulgação