Eleição da  UFF será decidida entre o atual e o ex-reitor em segundo turno

Com todas as mesas de votações apuradas, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega e Roberto Salles se enfrentarão o segundo turno nas eleições para reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF). A apuração aconteceu na sexta-feira (24). O atual ocupante do cargo, concorrendo pela Chapa 1 (“+ Juntos pela UFF”) conquistou cerca de 43,7%, enquanto o ex-reitor, da Chapa 3 (“UFF Plural e Democrática”), obteve 31,3%. Concorrente pela Chapa 2 (Movimento UFF Democrática), Wilson Madeira Filho conseguiu 24,9%. A porcentagem é referente a última atualização do site oficial do resultado das eleições, que não foi mais movimentado depois das 19h40.

O segundo turno irá ocorrer entre os dias 11 e 13 de julho, quando professores, funcionários e estudantes deverão voltar aos pontos espalhados pela UFF. A votação ocorreu de forma presencial em todos os campi, unidades de ensino, no Hospital Universitário e na Reitoria, com o uso de urnas e cédulas eleitorais em papel.

Ex-reitor entre 2006 e 2014, Roberto Salles falou sobre o resultado que o colocou no segundo turno, além de uma possível apoio da Chapa 2. Além disso, o candidato da Chapa 3 ressaltou o baixo quórum da votação, opinou sobre.

Roberto Salles

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos e todas que votaram na Chapa 3. A nossa equipe guerreira que trabalhou muito. Achei o resultado muito bom, campanha com poucos recursos, mas com muita disposição. Já estamos conversando com a equipe sobre a nova eleição. No segundo turno, começa do zero, por ser uma nova eleição. Temos conversado com o professor Wilson Madeira. Nossos propósitos são os mesmos. Há um certo desânimo da comunidade com a atual gestão, associado a situação da pandemia, o que levou a uma abstenção alta”, disse.

Candidato da chapa que ficou na terceira posição, o professor Wilson Madeira Filho reiterou a votação expressiva que obteve entre alunos e técnicos. Sobre um possível apoio, ele afirmou que a partir da próxima semana poderá ser definido. Segundo Wilson, há pontos parecidos com as outras duas chapas.

“O resultado mostrou que é uma força expressiva, ficamos em torno de 25%. Mas se olhar os votos, tivermos mais votos de aluno e de técnicos do que a chapa com mais votos. De fato, há pontos com a Chapa 3 na área dos técnicos administrativos. A Chapa 1 também nos procurou com outros pontos parecidos. As duas fizeram boas ponderações para avançar nas propostas políticas que apresentamos. Mas precisamos deixar baixar a poeira, estudar bem, antes de tomar qualquer decisão”, afirmou.

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega

A reportagem tentou por ligações e mensagens um posicionamento do atual reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, candidato da Chapa 1. No entanto, não houve resposta até o momento.

PARTICIPAÇÃO

Podem participar os servidores técnico-administrativos e docentes do quadro permanente da UFF e, dentre os estudantes, os de Graduação, os de Especialização, os de Mestrado e Doutorado, e os de Residência, matriculados em cursos gratuitos, presenciais ou à distância e inscritos em disciplina(s) no período em que ocorra a consulta eleitoral.

Após a eleição ser finalizada, os integrantes de Conselho Universitário (CUV), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) e Conselho de Curadores (CUR) (que formam o “Conselhão”) elegerão uma lista tríplice, que será encaminhada para o Ministério da Educação (MEC), para nomeação pelo presidente da República.

Podem se candidatar a esta eleição no “Conselhão” docentes titulares que tenham título de doutor. A lista é composta pelo vencedor da consulta e mais dois docentes titulares que tenham título de doutor. Cabe ressaltar que, normalmente, o conselho respeita o resultado da eleição, enviando ao MEC os nomes do mais votado na consulta mais dois nomes indicados pela chapa vencedora ou pela comunidade.

As chapas derrotadas na consulta eleitoral não costumam se inscrever para a eleição no “Conselhão”, compromisso que foi firmado pelos concorrentes ao pleito deste ano, durante os debates. Ao todo, são 44 locais de votação.

A UFF disponibilizou uma página na internet onde a comunidade poderá consultar em que locais poderá votar, assim como os horários, que variam para cada ponto de votação. O endereço é: https://www.uff.br/?q=informes/eleicoes-reitoria-2022/eleicoes-para-reitoria-da-uff-consulta-comunidade-acontece-em-junho.

CONFIRA O RESULTADO

Chapa 1 – Antonio Claudio Lucas da Nóbrega: 3.206 alunos, 1.331 docentes e 655 técnicos (43,76%);

Chapa 2 – Wilson Madeira Filho: 2988 alunos, 427 docentes e 669 técnicos (24,92%);

Chapa 3 – Roberto Salles: 1670 alunos, 462 docentes e 1049 técnicos (31,32%).

Por causa de um atraso na apuração, 150 cédulas não foram contabilizadas, até o fechamento desta edição. Isso ocasionou o travamento do site que divulgou os resultados, que ficou sem atualização desde às 19h40. Ou seja, as porcentagens citadas na reportagem são referentes a 98,15% da apuração das 53 mesas de votação, do total de 54. Ao todo, votaram 12.593 pessoas. No entanto, estavam aptos para votar cerca de 66.390 eleitores. O quórum foi de 69% entre docentes, 67% de técnicos, e apenas 13% de alunos.