‘Ele me batia’, diz Flordelis sobre Anderson do Carmo

Após seis dias de julgamento, chegou o momento de a ex-deputada Federal Flordelis dos Santos de Souza ser interrogada sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, sobre a qual ela é ré. Em depoimento prestado neste sábado (12), ela seguiu a estratégia que vem sendo adotada por sua defesa e acusou o ex-marido de agressões e abusos.

Em seu relato, Flordelis afirmou que era agredida por Anderson e que, a partir de determinado momento, o líder religioso passou a ter um “comportamento sexual agressivo”. Embora ela tenha negado ter participado do homicídio, afirmou que os supostos abusos foram a motivação para o assassinato.

“Ele me batia. Só parou de me bater quando um pastor amigo dele me tirou do quarto e se colocou para conversar com ele a sós. Depois ele voltou a ficar agressivo, na área sexual. Ele só sentia prazer se me machucasse, e me machucava”, disse Flordelis.

Ela também afirmou não poder confirmar a autoria do crime, mas recordou que seu filho biológico, Flávio dos Santos Rodrigues, e o adotivo, Lucas Cézar dos Santos de Souza, já foram condenados pelo homicídio. Por fim, Flordelis chorou durante o depoimento e disse que “não teria que pagar pelos erros de ninguém”.

Rayane presta depoimento

Depois de Flordelis, a neta dela, Rayane Oliveira, também ré pelo crime, prestou depoimento. A acusada negou ter participado do crime e afirmou que os depoimentos que a associaram ao plano para a execução d eAnderson do Carmo foram “orquestrado”. Ela também acusou o pastor de supostamente tê-la abusado.