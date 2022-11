‘Ele é fora de curva’, diz Diniz sobre Cano na Copa do Mundo

Por: Marcos Vinicius

Após fazer pela primeira vez um hat-trick (três gols em um mesmo jogo) com a camisa tricolor em uma tarde de sábado (5) inspirada no Maracanã, o atacante Germán Cano ajudou o Fluminense a vencer o São Paulo e saltar para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro.



Se a exibição do camisa 14 agradou torcedores, o técnico Fernando Diniz voltou a rasgar elogios a Cano. O comandante afirmou que o atacante poderia disputar a Copa do Mundo pela Argentina.



“O Cano poderia jogar a Copa do Mundo, pelo número de gols que faz, a maneira que se entrega. É um jogador muito comprometido. Talvez, se estivesse jogando na Argentina, seria um nome. Porque está fazendo uma temporada brilhante, fora da curva”, confessou Diniz.



Outro ponto a ser elogiado pelo treinador do Fluminense é a entrega do goleador nas partidas, não só ofensivamente, como defensivamente.



“O Cano faz os gols como consequência de um trabalho que a gente faz. Às vezes ele fica longe da área, ajuda na marcação. Mas falo para ele que isso não vai tirar chance de fazer os gols, pelo contrário, porque ele fica mais integrado com o time para a hora de concluir em gol. Ele sempre fez muitos gols, mas a performance dele vem melhorando conosco, está um jogador mais completo”, declarou.



Cano chegou a 42 gols na temporada, seu recorde na carreira. Além disso, o argentino ampliou a vantagem na artilharia do Campeonato Brasileiro.