‘Ela mandou eu assumir a autoria do crime’, diz filho de Flordelis

Lucas Cézar dos Santos de Souza, filho adotivo da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), afirmou que a mãe o mandou assumir a autoria do assassinato do pastor Anderson do Carmo. A declaração foi dada pelo rapaz, na manhã desta segunda-feira (17), durante depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

“Eu cheguei no presídio um dia depois do Flávio. Ele falou para mim, na cadeia onde a gente estava na mesma cela, que tinha um cara dentro da cadeia que a mulher conhecia minha mãe e que ia ajudar a gente lá dentro. Ela mandava carta com frequência para mim. Em uma delas, ela mandou eu assumir a autoria do crime”, declarou Lucas

Além disso, Lucas confirmou que ajudou seu irmão Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da deputada, a comprar a arma utilizada no crime, mas afirmou não saber qual seria a finalidade. Além disso, ele confirmou que sua irmã, Marzy, o procurou para executar um plano de matar Anderson.

“Quem entrou em contato comigo pela primeira vez foi a Marzy, em janeiro de 2019. Ela me ofereceu um dinheiro, falou que o Anderson estava atrapalhando a vida dela, atrapalhando a vida da minha mãe e que ninguém na casa estava suportando mais ele e preguntou se eu não dava (sic) um fim nele”, prosseguiu.

Em atualização.