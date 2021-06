Educação de Niterói reitera que está aberta ao diálogo com professores

Após a repercussão da notícia sobre os profissionais de educação da rede municipal de Niterói, que estão sendo convocados pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-Niterói), para uma assembleia geral da categoria, na próxima segunda-feira (28), a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME), em nota, reiteram que estão abertos ao diálogo com a categoria.

“A SME e a FME ressaltam que a inclusão digital da Rede Municipal de Educação é uma das prioridades para este ano, com o objetivo de elevar a qualidade da educação online no município. Foram iniciados no início do ano diferentes processos licitatórios que visam a inclusão digital da comunidade escolar. A aquisição dos tablets para os alunos do Ensino Fundamental será realizada por meio de pregão eletrônico agendado para julho, uma vez que foram realizadas outras tentativas de pregão presencial, mas as empresas não atenderam as demandas da secretaria. Também estão sendo contratados dados patrocinados para profissionais e alunos e mais conectividade para as escolas. É importante salientar que as iniciativas em relação à conectividade e modernização acontecem também no âmbito da gestão. O pregão dos tablets será o primeiro na modalidade eletrônico a ser executado pela FME, visando a modernização de processos de aquisições públicas, ampliação de concorrência e fortalecimento da transparência” – dispõem, em nota.

Para atender aos profissionais de educação, a SME e a FME lançaram o “Programa de Apoio aos Professores da Rede para Aquisição de Microcomputadores”, que concede um auxílio de R$ 1,5 mil para a compra de desktop, notebook, tablets ou celulares. Nesta primeira fase do programa, que poderá ser ampliado para outros segmentos, mais de 70% dos professores em efetiva regência (Professor 1 e 2, Professor de Apoio, Professor Bilíngue e Professor de Libras) do Ensino Fundamental da rede estão contemplados. “O profissional pode comprar o equipamento no valor que desejar, porém será ressarcido em R$ 1,5 mil mediante abertura de processo administrativo na FME com apresentação de documentos comprobatórios” – esclarecem.

Sobre a contribuição previdenciária, que também está incluída na agenda de reivindicações da categoria, a Niterói Previdência esclareceu que o município está se adequando à legislação federal, atendendo à exigência criada diretamente pela Emenda Constitucional 103/19, popularmente conhecida como Reforma da Previdência. “A própria Emenda Constitucional determina que os Municípios não podem fixar alíquota inferior àquela aplicada para contribuição dos servidores da União, atualmente em 14%, como dispõe o art. 11. A emenda faz direta referência a Lei Federal de caráter geral, o que reafirma a impossibilidade de contribuição inferior por parte dos municípios” – pondera o órgão.