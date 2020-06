Educação de Niterói entrega kits escolares para alunos

Os alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental e também da Educação Infantil da rede municipal de Educação de Niterói começaram a receber nesta semana os kits escolares para complementar os estudos durante a pandemia. A iniciativa vai beneficiar cerca de 30 mil alunos e tem por objetivo ajudar quem não têm acesso à internet, já que as atividades estão disponíveis no portal http://portal.educacao.niteroi.rj.gov.br. O material é formado por jogos, livros, lápis de cor, borracha, apontador e um caderno denominado “Caminhos de Aprendizagens”. As aulas da rede municipal de Educação estão suspensas até 30 de junho por causa da pandemia da Covid-19.

A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, professora Flávia Monteiro, esteve em algumas unidades acompanhando a distribuição dos kits. “O material pedagógico foi planejado para atender às necessidades específicas das escolas. O objetivo é incentivar a autonomia do aluno nas atividades propostas durante o período de isolamento social”, declarou a secretária.

Diretora da Escola Municipal Anísio Teixeira, em São Domingos, a professora Mara Lobo afirmou que o reencontro com as famílias está sendo um momento especial. “Quando recebemos o pai ou o responsável lembramos do convívio com os nossos alunos. Essa saudade nos dá a certeza de que o companheirismo e a parceria não diminuem com a distância”, disse.

A comerciante Luzirene Alves do Nascimento recebeu o kit da filha Gabrielly, aluna do 4º ano, e aprovou a medida adotada pela Prefeitura de Niterói. “As crianças têm muitas dificuldades por estarem longe da escola e o caderno vai ajudá-las a manter o ritmo dos estudos em casa”.

Segundo a Secretaria de Educação, a distribuição do material para o 2º, 3º, 4º ciclos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) se encontra em fase final. Para saber a data de entrega, é preciso entrar em contato, por telefone, com a escola onde o aluno está matriculado. O caderno “Caminhos de Aprendizagens” e as demais orientações também estão disponíveis no portal:http://portal.educacao.niteroi.rj.gov.br.