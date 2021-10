Educação de Niterói abre vaga para diretor de escola

Quem quiser e estiver preparado, pode se candidatar aos cargos de Diretor e Diretor Adjunto das Unidades de Educação da Rede Municipal de Niterói. A prefeitura já lançou o edital e a escolha direta dos diretores pela comunidade escolar está garantida e a votação da comunidade escolar está marcada para o dia 15 de dezembro.

Pode se candidatar à vaga os profissionais que estejam em exercício há no mínimo dois anos initerruptos, nas unidades onde pretendem concorrer. Conforme o Plano Municipal de Educação, publicado em 2016, as atuais direções escolares poderão concorrer somente a mais esta eleição.

“O Edital aponta no sentido do aprofundamento do processo democrático nas escolas e do aumento da transparência na escolha dos novos diretores e diretoras escolares. Queremos um processo mais participativo, ainda mais transparente e que consiga dar conta dos desafios para a gestão escolar nos próximos anos”, afirmou o secretário Vinicius Wu.

O processo de habilitação exige a participação em trilha formativa online, formação presencial, entrega de um plano de gestão e entrevista sobre o plano. Os interessados formarão duplas para a elaboração do plano e entrevista, contudo, o processo de habilitação será individual e levará em consideração, além do plano de gestão, as certificações das formações, uma atividade no módulo presencial e o desempenho de cada um na entrevista.

Os cursos on-line da trilha formativa serão ofertados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG-Niterói), vinculada à Secretaria de Planejamento. Já a formação presencial será ofertada pelos Departamentos da SME/FME, abordando temas específicos da rotina de um gestor da rede. Para participar da formação, que acontece no dia 23 de outubro, é preciso se inscrever no link https://tinyurl.com/ModuloPresencial até o dia 14 de outubro.

Mais detalhes podem ser consultados no edital, no link: https://bityli.com/CdkGnX.