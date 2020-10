Educação de Maricá tem cinco novos ônibus para alunos

O transporte dos alunos da rede municipal de ensino de Maricá ganhou um reforço de cinco novos ônibus, totalizando agora 32 veículos. Os novos veículos tem capacidade para transportar até 59 estudantes sentados, além de acessibilidade para atender portadores de deficiência física.

De acordo com a secretária de Educação, Adriana Luiza da Costa, os novos coletivos deverão atender a áreas onde as linhas do vermelhinhos da Empresa Pública de Transportes (EPT) não cobrem inteiramente, especialmente regiões rurais como Caju, Gambôa e Ponte Preta.

“Estamos num diálogo permanente com a EPT para saber os locais onde podemos atender os alunos caso ainda haja carência do vermelhinho. Além disso, vão melhorar a distribuição da quantidade de alunos no transporte para a escola e a volta para casa, quando for decidido o retorno às aulas”, explica Adriana Costa.Os novos ônibus contam com limitador de velocidade até 70 km/h, além de tração 4×4 e pneus especiais para áreas onde eventualmente exista lamaçal.