Educação de Macaé lança o “Leituras em família”

A interrupção temporária das aulas nas escolas das redes pública e privada do município de Macaé, em função da pandemia da Covid-19, gerou a necessidade de adequações nas atividades escolares e lúdicas. Para isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, lançou o projeto “Leituras em família” com o objetivo de auxiliar as famílias a lidarem com a nova realidade de suspensão das aulas. Para ter acesso às atividades, basta acessar o blog www.educacaonaopara.com, pela página principal do site: macae.rj.gov.br. A rede municipal conta com 106 escolas, que atendem cerca de 40 mil alunos.

O “Leituras em família” abrange dicas para os turnos da manhã com atividades como higiene pessoal, ajuda nas tarefas domésticas, leitura e atividade escolar, e período da tarde com sugestões de atividades e brincadeiras, filmes, atividades físicas, atividades livres, leitura ou música. Segundo o secretário de Educação, Guto Garcia, a recomendação para pais ou responsáveis, é reorganizar a agenda dos alunos durante este período de distanciamento social com acompanhamento da rotina de cada criança e adolescente.

Algumas atividades também podem ser encontradas no aplicativo https://app.vc/educacaonaopara, que disponibiliza conteúdos da Educação Infantil. A ferramenta foi concebida a partir da expertise da equipe do projeto Inova Macaé – Laboratório de Inovação em Gestão Pública, vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento. Guto Garcia pontuou que a Secretaria de Educação está indicando ferramentas que visam o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e aproximação da família.