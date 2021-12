Eduardo Pazuello sofre acidente de moto

Depois de perder o controle da moto ao tentar desviar de um carro na noite da última sexta-feira (24), o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Eduardo Pazuello, de 58 anos, está internado em observação no Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, no Rio de Janeiro. Segundo ocorrência do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na Avenida Paulo de Frontin por volta das 23h30. De acordo com o hospital, Pazuello fraturou a clavícula direita e o arco costal, mas seu estado de saúde é estável.

Em casos de acidentes, o Corpo de Bombeiros leva a vítima para o hospital público mais perto. O coronel Leandro Sampaio Monteiro, secretário estadual de defesa Civil, e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, soube do acidente no momento em que a equipe foi acionada, e ordenou que o ex-ministro fosse levado para o HCE

O secretário informou ainda que o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), foi avisado “quando o ex-ministro ainda estava sendo atendido na via pública”.

Em 1º de outubro, Pazuello trocou de cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE), saindo de secretário de Estudos Estratégicos para assessor especial do órgão.