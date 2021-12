Eduardo Paes sai em defesa da esposa de Bolsonaro

Em post publicado em sua conta no Twitter, neste sábado (4), o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), saiu em defesa da primeira-dama Michelle Bolsonaro, após a esposa do presidente receber diversas críticas de internautas, devido ao vídeo que circula nas redes sociais em que ela aparece comemorando a aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira (1º).

“Lamentável quantos posts, a partir dessa noticia, cuspindo preconceito contra a fé dos outros. São os mesmos que vivem reclamando de discriminação. Minha solidariedade a Primeira Dama. Que ela possa manifestar sempre sua fé com liberdade. Em tempo: é a minha opinião. Se vc tem a outra, ok”, declara Paes em sua publicação.

No vídeo, ao lado de Mendonça e de outras figuras ligadas ao Governo Jair Bolsonaro, Michelle celebra emocionada a confirmação de seu nome. Aos gritos de “glória a Deus” e “aleluia”, a primeira-dama pula, ora, chora ao abraçar o ex-advogado-geral da União e outras pessoas presentes na sala, enquanto aguardavam o final da votação no Senado.