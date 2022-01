Eduardo Paes não vai exigir certificado de vacinação de crianças para matrícula nas escolas

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), disse na manhã desta quinta-feira que não vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para matrícula das crianças na volta às aulas da rede municipal do Rio. Segundo Paes, a “irresponsabilidade de pais que não as vacinarem” não pode prejudicar o ensino dos alunos, uma vez que será presencial. Por ora, ele ainda descartou, no momento, a volta de medidas mais restritivas.

— Não vamos cobrar esse passaporte nas escolas da cidade. A criança vai entrar em qualquer escola do Rio. Criança não pode ser punida por irresponsabilidade do pai. Queremos crianças dentro das escolas — destacou o prefeito.

De acordo com Paes, as doses para a vacinação infantil já chegaram na capital fluminense e durante o final de semana serão distribuídas para os postos de saúde do município. Em uma semana deverá cumprir a meta é vacinar os 560 mil pequenos de 5 a 11 anos.

Sobre o alto número de pessoas infectadas pela variante ômicron na cidade, Paes afirmou que está preocupado e acompanha junto ao comitê científico.