Eduardo Paes e Marcelo Freixo se unem por Lula no segundo turno

Os dois políticos já rivalizaram por uma cadeira à Prefeitura do Rio

Reunidos na manhã desta quinta-feira (6), na sede da Prefeitura do Rio, o prefeito carioca, Eduardo Paes (PSD) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) – segundo colocado nas eleições ao Governo do Estado – selaram acordo em prol de um objetivo comum: eleger Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro próximo.

Divulgada nas redes sociais, a foto da parceria – e do abraço – entre os dois é uma sinalização de que as divergências de eleições passadas foram superadas, em nome da derrota do projeto bolsonarista, no segundo turno.

Vale lembrar que, durante o primeira etapa eleitoral de 2022, Freixo e Paes duelaram em palanques diferentes, rumo ao Palácio Guanabara: enquanto Paes apoiava o candidato do PDT, Rodrigo Neves – que tinha Felipe Santa Cruz (PSD) como vice -, Freixo foi o seu rival, pelo PSB. Durante o primeiro turno, o prefeito criticou a opção de Lula por ter apenas o deputado como candidato ao governo em sua chapa. Com apenas 27,43% dos votos, o socialista não teve forças para disputar o segundo turno com Cláudio Castro (PL), que venceu o pleito, já em 2 de outubro, com 59,63% dos votos. Freixo perdeu em todas as 92 cidades do Rio e venceu apenas em bairros específicos da capital – tradicionais redutos da esquerda na Zona Sul carioca – e em localidades da Zona Norte, como Tijuca e Maracanã.

Além de Freixo e Paes, Lula conta, também, com o reforço de Rodrigo Neves (PDT), que reuniu, ontem, na sede do PDT-Niterói, diferentes nomes do campo progressista, de cidades do Leste Fluminense: o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT); o prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT); o vice-presidente do PT Nacional e deputado federal eleito, Washington Quaquá; o presidente do PT-RJ, João Maurício; a deputada federal reeleita, Talíria Petrone (PSOL); o deputado federal Chico D’Angelo (PDT); a deputada estadual eleita, Verônica Lima (PT); os deputados estaduais eleitos, Vitor Júnior (PDT) e Professor Josemar (PSOL); e o deputado estadual reeleito, Flávio Serafini (PSOL).