Eduardo Paes cai no samba na lavagem da Sapucaí

Na lavagem tradicional da Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo (8), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), fez a festa. Uma das autoridades que marcaram presença, o prefeito pegou no tantã e caiu no samba. Depois que o cotejo começou, Paes trocou pelo timbau e continuou na festa.

A lavagem da Sapucaí teve a presença de várias entidades religiosas, principalmente de matriz africana e católicas. Logo depois de uma roda para representar Exu e Iemanjá, o padre Antônio da Arquidiocese do Rio de Janeiro orou o Pai Nosso.

Este foi o último dia de ensaios técnicos, que será encerrada pela Unidos do Viradouro. A vermelho e branco de Niterói será a única que usará o sistema de som e iluminação do Sambódromo.