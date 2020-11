Eduardo Paes aposta na vitória e vota na Gávea

A votação para as eleições municipais no Rio estão a todo vapor e o candidato à prefeitura Eduardo Paes (DEM) já votou nesse domingo (29). Ele garantiu o próprio voto na urna do Clube Gávea Golf, na Zona Sul.

No primeiro turno das eleições o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que Paes teve 974.804 votos (37,01%) contra 576.825 votos (21,9%) votos destinados ao Crivella.

Paes votou na companhia da esposa e dos filhos e tenta pela terceira vez o cargo para prefeito do Rio. Ele já assumiu a administração municipal em 2008 e 2012.

Foto: Reprodução TV Globo