Eduardo Paes anuncia vacinação dos rodoviários da Cidade do Rio

Em sua conta no Twitter, na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que fará, na sexta-feira (23), o anúncio oficial das datas de vacinação de motoristas, cobradores e demais profissionais que atuam na linha de frente do sistema de ônibus da capital do Estado.

Enquanto isso, segue o impasse da situação dos rodoviários de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Tanguá. Segundo assessoria do sindicato da categoria (Sintronac), a paralisação está confirmada para acontecer na próxima segunda-feira (26), com uma grande concentração no Terminal Rodoviário João Goulart, às 6h. Sobre adesão das linhas interestaduais, a assessoria do sindicato informa que os destinos que tem como origem as cidades que aderiram ao movimento, terão as viagens suspensas devido à paralisação, incluindo as viagens que partem da Rodoviária Roberto Silveira, em Niterói. Já as viagens que chegam de outras cidades, a situação dependerá de decisão dos rodoviários da cidade de origem. Ainda segundo assessoria, até o momento os municípios do Leste Fluminense não se posicionaram sobre o calendário de imunização dos profissionais que atuam na linha de frente do sistema de ônibus da região. O Sindicato comemorou o anúncio de Eduardo Paes e espera que isso incentive os prefeitos do Leste Fluminense a fazerem o mesmo.