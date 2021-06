Eduardo Paes anuncia que fará carnaval fora de época em setembro na Ilha de Paquetá

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), por meio de uma rede social, anunciou, na manhã desta segunda-feira (14), que planeja realizar um carnaval fora de época na Ilha de Paquetá, em setembro.

De acordo com o anúncio, o evento faz parte de um estudo desenvolvido pela Prefeitura do Rio, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A primeira etapa do estudo acontecerá no próximo domingo (20), quando a Prefeitura do Rio pretende vacinar todos os moradores da ilha com 18 anos ou mais.

Ainda segundo Paes, o carnaval fora de época será restrito apenas aos moradores da ilha. Na avaliação do prefeito, se tudo ocorrer como previsto, este será o primeiro evento-teste a ser realizado na cidade. Eduardo Paes ressalta que um estudo semelhante foi realizado pelo Instituto Butantan na cidade de Serrana, interior do estado de São Paulo, tendo apresentado excelentes resultados.