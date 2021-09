Eduardo Bolsonaro está com a Covid-19

Mais um membro da comitiva que esteve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Nova York está com a Covid-19. Desta vez foi o filho dele e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) quem testou positivo para a doença. O parlamentar afirma que está bem e já está seguindo os cuidados necessários.

De acordo com informações, Eduardo fez o teste na quinta-feira (23), após sentir os sintomas, e o resultado saiu nesta sexta (24). Além dele, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, anunciou nesta sexta-feira que está com o coronavírus, mas ela não esteve na comitiva do presidente que foi à Assembleia-Geral da ONU.

Ainda nos Estados Unidos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para Covid-19. Ele não poderá retornar ao Brasil no momento, já que precisará cumprir quarentena de 14 dias em Nova York. Ele informou que está bem. Ele informou que está bem.

No sábado passado, um enviado para preparar a viagem de Bolsonaro à ONU, também testou positivo par a covid-19. O diplomata é o que na linguagem da diplomacia chama-se “Ascav”, sigla para Alto Escalão Avançado, os funcionários que ficam responsáveis por organizar com antecedência as visitas presidenciais.